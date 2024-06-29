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Dünya

AB, Rusya'ya desteği nedeniyle Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verdiği gerekçesiyle Belarus'a ticaret, çeşitli hizmetler, ulaşım konusunda ve mevcut yaptırımların çevresinden dolaşılmasını önleyecek yeni kısıtlayıcı tedbirler uygulama kararı aldı.

Ata Ufuk Şeker  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
AB, Rusya'ya desteği nedeniyle Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak

Brüksel

AB Konseyi, Ukrayna ile savaşta Rusya'ya sağladığı destek nedeniyle Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, yeni kısıtlayıcı tedbirlerle, Rusya ve Belarus ekonomisi arasında yüksek düzeydeki entegrasyondan kaynaklanan ve mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukların Belarus vasıtasıyla atlatılması sorununun ele alındığı kaydedildi.

Hem sivil hem de askeri (çift kullanımlı) gelişmiş ürün ve teknolojilere yönelik ihracat yasağının Belarus'a da genişletildiği belirtilen açıklamada, Belarus'un sanayi kapasitesini geliştirmesine katkıda bulunabilecek mallara daha fazla ihracat kısıtlamaları getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Denizcilik seyrüsefer ürünleri ve teknolojileri ile lüks malların Belarus'a ihracatına da ilave kısıtlamalar getirildi." bilgisi verildi.

Belarus'tan altın, elmas, helyum, kömür ve ham petrol dahil mineral ürünlerinin doğrudan veya dolaylı ithal edilmesinin, satın alınmasının veya devredilmesinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, Belarus'a defter tutma, vergi danışmanlığı, iş ve yönetim danışmanlığı, halkla ilişkiler, muhasebe, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin sağlanmasının da yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, ürünlerin, Belarus'ta kayıtlı araçlarla AB sınırları içinde kara yoluyla taşınamayacağı da ifade edildi.

AB ülkelerindeki ihracatçıların, gelecekteki sözleşmelerine "Belarus'a hayır" maddesi ekleyeceği belirtilen açıklamada, böylece hassas mal ve teknolojiler ile savaş malzemelerinin Belarus'a ihracatının yasak kapsamına gireceğine işaret edildi.

Açıklamada, Belarus'un askeri ve teknolojik gelişimine veya savunma ve güvenlik sektörünün ilerlemesine katkıda bulunabilecek ürün ve teknolojilerin ülke topraklarından geçişinin de yasaklanacağı bildirildi.

AB, geçen hafta Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketini kabul etmişti.

Yeni paket, mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukları kapatmayı ve yaptırımların çevresinden dolaşılmasını zorlaştırmayı da içeriyor.

AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uyguluyor.

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