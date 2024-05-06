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Dünya

AB, Polonya hakkında "Birlik hukukunu ihlal" gerekçesiyle başlattığı süreci sonlandırdı

Avrupa Birliği (AB), Polonya hakkında "Birlik hukukunu ihlal ettiği" gerekçesiyle başlattığı prosedürü sonlandırdığını duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
AB, Polonya hakkında "Birlik hukukunu ihlal" gerekçesiyle başlattığı süreci sonlandırdı

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin hukukunu ihlal etmesi nedeniyle başlatılan "7. Madde" olarak bilinen ihlal prosedürüyle ilgili analizin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Komisyon, AB Anlaşması'nın 7(1) Maddesi anlamında Polonya'da hukukun üstünlüğü ilkesinin ciddi şekilde ihlaline ilişkin açık bir riskin artık bulunmadığı kanaatindedir." ifadesi kullanıldı.

Polonya'nın adalet sisteminin bağımsızlığına ilişkin endişeleri gidermek için bir dizi yasal ve yasama dışı tedbir başlattığı, AB hukukunun önceliğini tanıdığının kaydedildiği açıklamada, bundan sonraki süreçte ülkenin vadettiği yolda ilerleyip ilerlemediğinin her sene değerlendirileceği dile getirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Polonya için yeni bir sayfa açılıyor. 6 yılı aşkın bir sürenin ardından 7. Madde prosedürünün kapatılabileceğine inanıyoruz. Başbakan Donald Tusk'u ve hükümetini bu önemli atılımı dolayısıyla tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Süreç

AB, Polonya hükümetini 2019'daki yargı reformu çerçevesinde özellikle yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurmak, bu yolla yargıçları etki altında bırakmak ve yargının bağımsızlığına zarar vermekle suçluyordu.

AB Komisyonu, Polonya'ya karşı AB Adalet Divanı nezdinde dava açmış, mahkeme de 5 Haziran 2023'te Komisyonu haklı bularak, bu ülkenin AB hukukunu çiğnediğine karar vermişti. Bunun üzerine Komisyon, 8 Haziran 2023'te Polonya'nın AB Konseyinde oy hakkının elinden alınmasıyla sonuçlanabilecek "ihlal prosedürü" başlatmıştı.

Komisyon, Polonya'nın AB bütçesinden alacağı toplam yaklaşık 113 milyar avroluk fonu dondurmuştu.

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