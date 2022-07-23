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Dünya

AB, Nijerya'dan daha fazla doğal gaz ithalatı istiyor

Avrupa Birliği, Afrika'da petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'dan doğal gaz ithalatını mevcut yüzde 14'ün üzerine çıkarmak istiyor.

Adam Abu-bashal   | 23.07.2022
AB, Nijerya'dan daha fazla doğal gaz ithalatı istiyor

Abuja

AB, Rusya'nın doğal gaz kesintilerinin ardından alternatif olarak Nijerya'ya yöneldi. AB Komisyonu Enerji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Matthew Baldwin Nijerya'ya ziyaret etti.

Baldwin, Petrol Kaynakları Bakanı Timipre Sylva ve Maliye Bakanı Zainab Ahmed'in yanı sıra birkaç yetkiliyle bir araya geldi.

Baldwin, AB'nin Nijerya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını mevcut seviye olan yüzde 14'ün üzerine çıkarmak istediğini belirtti.

Ülkeden yapılan tüm LNG sevkiyatlarının yüzde 60'ının Avrupa'ya gittiğini kaydeden Baldwin, "Avrupa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve gaz piyasamızdaki istikrarsızlıktan sonra gaz konusunda dar bir noktada, belki de arzı tamamen kesme tehdidi mevcut" dedi.

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgelerinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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