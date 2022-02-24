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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

AB liderleri Rusya'ya yönelik ek yaptırımları kabul etti

AB liderleri olağanüstü zirvede Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımları kabul etti.

Selen Temizer   | 24.02.2022
AB liderleri Rusya'ya yönelik ek yaptırımları kabul etti

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), olağanüstü Liderler Zirvesinde Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ile kişilere yönelik olmak üzere ek yaptırımları kabul ettiğini duyurdu.

AB liderlerinin Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu gündemiyle toplandığı olağanüstü zirvenin sonuç bildirisine göre, Moskova yönetiminin saldırıları güçlü biçimde kınandı.

Liderler, Ukrayna'da meydana gelecek zararın ve can kayıplarının sorumluluğunun tümüyle Rusya'ya ait olduğunu vurgularken, Rusya'ya tüm askeri eylemlerini durdurma, tüm kuvvetlerini koşulsuz geri çekme çağrısı yaptı.

Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ile kişilere yönelik olmak üzere ek yaptırımları kabul eden liderler, ayrıca yaptırım listesini oluşturma yöntemini de değiştirdi.

Tüm ülkelere ayrılıkçı sözde yönetimleri tanımama çağrısı yapan liderler, Gürcistan ve Moldova'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yineledi.

Liderler, zirvenin sonuç bildirisinde AB Konseyinin konuyu takip edeceğini ve başka yaptırımlar için hazırlıklı olmayı sürdüreceğini belirterek, AB Komisyonunu enerji de dahil olmak üzere beklenmedik durumlar için tedbirleri ortaya koymaya davet etti.

AB liderleri ayrıca Belarus'un da saldırılardaki dahlini kınadı ve Minsk yönetimini de içerecek bireysel ve ekonomik yaptırımlar için hazırlıkları başlatma kararı aldı.


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