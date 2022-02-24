Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sürüyor
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde bölgede çatışmalar devam ederken, şu ana kadar en az 29 kişinin hayatını kaybettiği, Rus güçlerinin ülkeye en az 203 saldırı düzenlediği bildirildi.
Ankara
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a sabah saatlerinde özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyulmaya başlandı.
Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mıkolayiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı.
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Ülkenin farklı bölgelerinde Rus güçleriyle Ukrayna askerleri arasında çatışmalar gün boyu devam ederken, askeri müdahalenin faturası ağırlaşıyor.
Sabah saatlerinde Odesa, Harkov ve Donbas bölgelerinde iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, akşam saatlerinde başkent Kiev yakınlarında da çatışmalar olduğu bildirildi.
Çatışmaların yoğun olarak devam ettiği Donbas bölgesinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.
Ukraynalı yetkililer, bu çatışmalarda Rusya'ya ait 7 savaş uçağıyla 2 helikopterin düşürüldüğünü, 4 tankın imha edildiğini ve 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’da 11 hava sahası, 18 radar istasyonu ve 3 komuta merkezi dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 74 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisinin Krasnodar Bölgesi Sınır Kontrolü de Azak Denizi'ndeki iki sivil yük gemisine Ukrayna'nın Mariupol kentinden füze saldırısının düzenlendiğini ileri sürdü.
Rusya'nın Odesa'daki füze saldırısında 18 kişi öldü
KyivIndependent'in haberine göre, Ukrayna'nın güneyindeki Odesa'da Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısında 18 kişi öldü.
Rusya'nın saldırıları hakkında bilgi paylaşan isimlerden Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da Brovary kentinde 6 kişinin öldüğünü duyurdu, Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi de Kiev bölgesindeki Jukivtsiy kasabası yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğünü ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, saldırının başladığı sabah saatlerinden bu yana Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Ukrayna'ya 75 Rus savaş uçağı girdi, 100 füze fırlatıldı
ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili de saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, dün gece Ukrayna’ya 75 Rus savaş uçağının girdiğini ve 100 füze fırlatıldığını kaydetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Ukrayna'ya Belarus tarafından 4 balistik füze ateşlendiğini aktardı.
CNN kanalı, Rus hava indirme birliklerinin Kiev'in yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısının yakınındaki Antonov Airport havalimanını ele geçirdiğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalıştıklarını, Ukrayna ordusunun da 1986'daki trajedinin tekrar yaşanmaması için canları pahasına burayı savunduklarını belirtti. Zelenskiy, bunun tüm Avrupa'ya karşı savaş ilanı olduğunu ileri sürdü.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıların yoğunlaştığı başkentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Rus birlikleri Kırım'dan Ukrayna'ya girdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme ve baskın birliklerinin, Kırım üzerinden Herson'a girdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 83 altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.
Rus birliklerinin, bugüne yönelik görevlerini yerine getirdiklerini anlatan Konaşenkov, "Rus hava indirme ve baskın birlikleri, Kırım üzerinden Herson'a girdi." dedi.
Zelenskiy: Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ulusa sesleniş konuşması yapan Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesini değerlendirdi.
Zelenskiy, bugün duyulan seslerin sadece bombalar değil, Rusya'yı medeni dünyadan ayıran yeni bir demir perdenin inişi olduğunu aktardı.
Donbas'ta ordularının iyi durumda, Harkiv'de ise zor durumda olduğunu aktaran Zelenskiy, en zor durumun güney bölgesinde Herson'da yaşandığını belirtti.
Zelenskiy, kuzeyde ise "düşmanın" yavaşça Çernihiv bölgesinden ilerlediğini aktararak, "Evet maalesef kayıplarımız var. Evet bazı Rus askerleri ele geçirdik. Doktorlarımız teslim olanlara yardım ediyor." dedi.
"Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor." değerlendirmelerinde bulunan Zelenskiy, dünya liderlerine bugün kendilerine yardım etmezlerse yarın savaşın onların kapısını çalacağı mesajını verdi.
Putin: Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı "alınması gereken tedbirler" olarak tanımlayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." dedi.
Putin, Kremlin'de Rusya'nın önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelerek, ülkesinin Ukrayna'ya düzenlediği askeri müdahalenin ardından Batı'nın uyguladığı ve olası yeni yaptırımları değerlendirdi.
Ukrayna konusunda Rusya'nın adım atmak zorunda kaldığını savunan Putin, "En önemlisi şunun anlaşılması gerekiyor. Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu." diye konuştu.
Rusya'nın talepleri konusunda ilerleme sağlanamamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, "Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık." dedi.
Putin, dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." ifadesini kullandı.
Batı'nın da Rusya'yı bu sistemden dışarıya çıkarmak için uğraş vermemesi gerektiğini belirten Putin, çeşitli kısıtlamaların yine de uygulamaya konulacağını ifade etti.
Putin, Rus iş dünyasının ekonomiyi desteklemesi gerektiğinin altını çizerek, "Sizlere neler olup bittiğini anlayarak davranmaya, üretimi, ekonomiyi, istihdamı destekleyecek bu araçları bulmak için hükümetle dayanışma içinde çalışmaya davet ediyorum." diye konuştu.
Ukrayna'da başkent Kiev ve bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere bazı şehirlerde saat 22.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı boyunca toplu taşıma araçlarının görev yapmayacağı ancak metro istasyonlarının sığınak olarak kullanılabileceği aktarıldı.
Açıklamada, Kiev başta olmak üzere Çerkasi, Dnipro, Mikolayiv şehirlerinde akşam 22.00'den sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede sıkıyönetim ilan etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.