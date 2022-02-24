Dolar
14.08
Euro
15.73
Altın
1,922.03
ETH/USDT
2,463.30
BTC/USDT
35,910.00
BIST 100
1,851.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı Kiev'den yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Putin: Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı "alınması gereken tedbirler" olarak tanımlayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 24.02.2022
Putin: Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu

Moskova

Putin, Kremlin'de Rusya'nın önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelerek, ülkesinin Ukrayna'ya düzenlediği askeri müdahalenin ardından Batı'nın uyguladığı ve olası yeni yaptırımları değerlendirdi.

Ukrayna konusunda Rusya'nın adım atmak zorunda kaldığını savunan Putin, "En önemlisi şunun anlaşılması gerekiyor. Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu." diye konuştu.

Rusya'nın talepleri konusunda ilerleme sağlanamamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, "Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık." dedi.

Putin, dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." ifadesini kullandı.

Batı'nın da Rusya'yı bu sistemden dışarıya çıkarmak için uğraş vermemesi gerektiğini belirten Putin, çeşitli kısıtlamaların yine de uygulamaya konulacağını ifade etti.

Putin, Rus iş dünyasının ekonomiyi desteklemesi gerektiğinin altını çizerek, "Sizlere neler olup bittiğini anlayarak davranmaya, üretimi, ekonomiyi, istihdamı destekleyecek bu araçları bulmak için hükümetle dayanışma içinde çalışmaya davet ediyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 942 bine yaklaştı
Çocuklarını Kovid-19 nedeniyle kaybeden aile aşı çağrısı yaptı

Benzer haberler

Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü Rus güçlerine karşı kaybetti

Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü Rus güçlerine karşı kaybetti

Rusya'nın askeri müdahalesi birçok Avrupa ülkesinde protesto edildi

THY Avrupa Ligi, Rus takımlarının maçlarını erteledi

Rusya Milli Futbol Takımı oyuncusundan "Savaşa Hayır" ve Ukrayna'ya destek mesajı

Rusya Milli Futbol Takımı oyuncusundan "Savaşa Hayır" ve Ukrayna'ya destek mesajı
Polonya, İsveç ve Çekya, Rusya'da Dünya Kupası play-off maçlarının oynanmamasını istedi

Polonya, İsveç ve Çekya, Rusya'da Dünya Kupası play-off maçlarının oynanmamasını istedi
Vatikan, Rusya-Ukrayna konusunda müzakereye halen yer olduğu umudunu taşıyor

Vatikan, Rusya-Ukrayna konusunda müzakereye halen yer olduğu umudunu taşıyor