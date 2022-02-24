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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Pentagon: Ukrayna'ya 75 Rus uçağı girdi,100 füze fırlatıldı, 10 hava üssü vuruldu

Kasım İleri   | 24.02.2022
Pentagon: Ukrayna'ya 75 Rus uçağı girdi,100 füze fırlatıldı, 10 hava üssü vuruldu

Washington DC

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, dün gece 75 Rus savaş uçağının Ukrayna’ya girdiğini, Rus ordusunun Ukrayna’ya 100 civarında füze fırlattığını ve birçok askeri noktanın yanı sıra 10 hava üssünü vurduğunu açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi dün gece başladı ve Pentagon’dan üst düzey bir yetkili çatışmanın ilk aşamasına ilişkin detayları verdi.

Yetkili, Rusların üç ana eksenden Ukrayna’ya saldırdığını bildirdi.

Rusya’nın ana amacının Ukrayna hükümetini ortadan kaldırmak olduğuna dikkati çeken yetkili, bir kısım Rus unsurlarının Kırım’dan kuzeye doğru, bazı unsurların da kuzeyden başkent Kiev’i hedef alacak şekilde saldırı başlattığını diğer eksenin ise Ukrayna’nın kuzeydoğusundan Harkov’a yönelik saldırı yaptığını ifade etti.

Çatışmaların Harkov’da yoğunlaştığını belirten Pentagon yetkilisi, "Tahminimize göre Ruslar dün gece uzun menzilli, kısa menzilli, karadan karaya, denizden karaya seyir ve balistik füzeler olmak üzere farklı ölçeklerde 100’den fazla füze fırlattı.” bilgisini verdi.

Yetkili ayrıca Rus Hava Kuvvetlerine bağlı 75 savaş uçağının Ukrayna hava sahasına girdiğini, bu sabah itibarıyla da Rus kara birliklerinin Ukrayna’nın kuzeydoğusundan kara harekatı başlattığını belirtti.

Savaşın henüz ülkenin batı kısımlarına sıçramadığını ve ülkeye denizden çıkarma yapılmadığını kaydeden yetkili, “Dünkü saldırı genel olarak kışlalar, cephaneler, depolar gibi askeri noktaları ve yaklaşık 10 hava üssünü hedef aldı.” dedi.

ABD’nin Ukrayna hava sahasında herhangi bir hava unsurunun bulunmadığına işaret eden yetkili, ABD güçlerinin ise Ukrayna’dan çıkacak ABD vatandaşlarına destek vermek üzere Polonya’da hazırlık yaptığını duyurdu.


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