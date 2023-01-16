Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,917.75
ETH/USDT
1,540.90
BTC/USDT
20,819.00
BIST 100
5,133.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rus ordusunun Dnipro kentine füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 36'ya çıktı

Rus ordusunun, 14 Ocak'ta Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 36'ya, yaralıların sayısının 75'e yükseldiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 16.01.2023
Rus ordusunun Dnipro kentine füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 36'ya çıktı

Dnipropetrovs ka Oblast

Ukrayna Ulusal Polisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Dnipro kentindeki 9 katlı konuta 14 Ocak'ta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından başlayan enkaz alanındaki arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Saldırıda 2'si çocuk 36 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, yaralıların sayısının 75'e çıktığı, bunlardan 15'inin çocuk olduğu kaydedildi.

Enkaz bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları 3 gündür devam ediyor.

Saldırıda sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas edilen Dnipro'da imkanı olan yerel halk, 9 katlı konutun yıkılması sonucu evsiz kalan kişilere yardım getirmeye devam ediyor.

Halk, saldırıda ölenleri anmak için enkaz alanına çiçek ve mumlar bırakıyor.












Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçelievler'de düzenlenen festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı
Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası açıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye ve Yunanistan ilişkilerindeki denge bozulmaya başladı
Bakan Özer: 2023 yılında 922 ilçenin tamamına Bilim Sanat Merkezi kuracağız
"Yeni Evim Kampanyası"na başvurular başladı

Benzer haberler

Kremlin, Ukrayna'da Dnipro'ya gerçekleştirilen füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti

Kremlin, Ukrayna'da Dnipro'ya gerçekleştirilen füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti

Rus ordusunun Dnipro kentine füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 36'ya çıktı

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 2022'de yüzde 28 arttı

Ukrayna'da Harkiv bölgesi sakinleri buzla kaplı gölde balık tutarak savaşın stresini atmaya çalışıyor

Ukrayna'da Harkiv bölgesi sakinleri buzla kaplı gölde balık tutarak savaşın stresini atmaya çalışıyor
Belarus ile Rusya'dan ortak askeri uçuş tatbikatı

Belarus ile Rusya'dan ortak askeri uçuş tatbikatı
Rusya'nın, Özbekistan'a gaz taşıma sistemini Gazprom'a devrini teklif ettiği iddiası

Rusya'nın, Özbekistan'a gaz taşıma sistemini Gazprom'a devrini teklif ettiği iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet