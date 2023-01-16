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Dünya

Belarus ile Rusya'dan ortak askeri uçuş tatbikatı

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak askeri uçuş tatbikatının başladığını duyurdu.

Ali Cura   | 16.01.2023
Belarus ile Rusya'dan ortak askeri uçuş tatbikatı

Minsk

Bakanlık basın servisinden yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ortak bölgesel güç havacılık birimlerinin ortak uçuş taktik tatbikatının bugün başladığı belirtildi.

Rusya tarafından Hava ve Uzay Kuvvetlerinden bir oluşumun tatbikata katıldığı kaydedilen açıklamada, "Tatbikatın temel amacı muharebe eğitim görevinin ortak performansında operasyonel uyumluluğu sağlamak." ifadesi kullanıldı.

Havadan keşif, sınır boyunca hava sahasında ortak devriye, birlikler için hava desteği, taktik hava indirme birliklerinin intikali, yaralı tahliyesi ve yük teslimi konularına yönelik tatbikat yapıldığı bildirilen açıklamada, Belarus Hava Kuvvetleri'nin bütün üsleri ve poligonlarının kullanıldığı tatbikatta, Belarus hava savunma sistemleri birliğinin görev yaptığı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin sınırlarında gerilimin artması gerekçesiyle ekim ayında iki ülkenin askeri birliklerinden oluşan ortak bölgesel güç oluşturmuştu.

Belarus Savunma Bakanlığı, 6 Ocak'ta Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu duyurmuş, farklı birlikler seviyesinde gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin mükemmelleştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini duyurmuştu.

Tatbikat 1 Şubat'a kadar devam edecek.

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