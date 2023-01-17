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Ekonomi

Sberbank'ın net karı 2022'de yüzde 75'ten fazla düştü

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın net karı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 75,7 azalarak 300,2 milyar rubleye geriledi.

Emre Gürkan Abay   | 17.01.2023
Sberbank'ın net karı 2022'de yüzde 75'ten fazla düştü

Moskova

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın net karının Aralık 2022’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,1 artarak 125,5 milyar rubleye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bankanın, geçen yılın ikinci yarısı itibarıyla tekrar kar etmeye başladığı ancak 2022'deki net karının bir önceki yıla kıyasla yüzde 75,7 gerileyerek 300,2 milyar rubleye düştüğü kaydedildi.

Bankadaki döviz bazlı mevduat hesaplarının geçen yıl yaklaşık yarı yarıya azaldığı belirtilen açıklamada, bankanın geçen yıl itibarıyla 106,7 müşteriye sahip olduğu bildirildi.

Sberbank, ABD ve Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alırken, geçen yıl faaliyet gösterdiği çok sayıda yabancı ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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