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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Polonya'da Ukraynalı mülteciler için kabul noktaları oluşturulmaya başlandı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden kaçan Ukraynalı mülteciler için Polonya-Ukrayna sınırında özel kabul noktaları oluşturulmaya başlandı.

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 24.02.2022
Polonya'da Ukraynalı mülteciler için kabul noktaları oluşturulmaya başlandı

Varşova

Polonya İçişleri Bakanı Yardımcısı Pawel Szefernaker, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Lubelskie ve Podkarpackie eyaletlerinde mülteciler için kabul noktaları oluşturmaya başladıklarını söyledi.

İlk aşamada açılacak 8 kabul noktasında mültecilere yiyecek, tıbbi yardım ve bilgi sağlanacağı bildirildi.

Polonya Yabancılar Ofisi ayrıca Ukraynalı mülteciler için bir yardım hattı ve internet sitesi kuracağı açıklamasını yaptı.

Daha önce "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme" çağrısında bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın sadece kendi bağımsızlığı için değil aynı zamanda "tüm Avrupa adına" savaştığını söyledi.

Morawiecki, "Bugün, Rusya Federasyonu'na karşı en geniş kapsamlı yaptırım kararlarını almak için görüşmeler aşamasındayız çünkü sadece yaptırımlar Rusya'nın saldırganlığı durdurabilir. Sevgili Ukraynalı komşular, sizi muhtaç bırakmayacağız. Biz sizinle birlikteyiz. İnsani yardıma devam edeceğiz ve mültecileri kabul edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Bu arada Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalı ilk mülteciler Polonya sınırını geçti.

Eşi ve iki çocuğuyla sınırı geçerek Polonya'nın Hrebenne şehrine gelen Ukraynalı Alex isimli vatandaş, yerel basına yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den kaçıyoruz. Birkaç gündür Lviv'deydik. Arkadaşlarımız Rus işgalinin başladığını sabah 05.00'te söyledi. Hemen çantalarımızı topladık ve Polonya'ya doğru yola çıktık. Sınırı nispeten hızlı bir şekilde geçmeyi başardık. Henüz nereye gideceğimizi bilmiyoruz, belki Krakow'a veya Viyana'ya. Savaştan mümkün olduğunca uzağa." dedi.

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