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Dünya

AB liderleri ekonomi ve Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, ekonomi, sanayinin rekabetçiliği, bankacılık ve enerji krizi ile Ukrayna'ya sağlanacak destek gibi konuları görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

Ata Ufuk Şeker, Ömer Tuğrul Çam  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
AB liderleri ekonomi ve Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanıyor

Brüksel

Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yarın başlayacak AB Liderler Zirvesi, 2 gün sürecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantının ilk bölümüne Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak. Rusya-Ukrayna Savaşı gibi önemli jeopolitik konular ve iklim değişikliği gibi küresel sınamaların ele alınacağı toplantıda, gıda güvenliği ve süresi uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması değerlendirilecek.

Liderler daha sonra Ukrayna oturumuna geçecek. Toplantının bu kısmına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy video konferansla bağlanacak. Böylece, Zelenskiy 8'inci defa AB zirvesine katılmış olacak. Zelenskiy, son AB Liderler Zirvesi'ne şahsen katılmıştı.

Bu oturumda, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devamı, Ukrayna'ya sağlanacak başta 155 milimetrelik top mermisi olmak üzere çeşitli mühimmat ve silahlar, askeri destek için finansman sağlanması ve dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı gibi çeşitli konular ele alınacak.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı güvenlik durumu, alınacak tedbirler ve son gelişmeler liderler tarafından değerlendirilecek.

Liderler, zirve toplantısında göç konusunu da ele alacak. Bu kapsamda özellikle İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi AB'nin güneydeki üyelerinin konuyu gündeme taşıması ve düzensiz göçmenler hakkında AB ülkelerinin daha fazla dayanışma talebini dile getirmesi bekleniyor.

Rekabet gücünü artırmanın yolları aranacak

Zirvenin ana konusu ise Avrupa'daki ekonomik durum ve rekabetçilik olacak. Liderler, Avrupa sanayisinin rekabetçiliğini artırmanın yollarını görüşecek. AB'nin uzun vadede rekabet gücünü artırmak ve tek pazarı geliştirmek için yapılacaklar liderlerce ele alınacak.

Liderler, inovasyon kapasitesini artırma, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırma ve yatırımları teşvik etmenin yollarını görüşecek. E-yakıt olarak bilinen sentetik yakıtlar ve nükleer enerjinin gelecekteki rolünün de liderler tarafından ele alınacak konular arasında yer alması bekleniyor.

AB liderlerinin geçen ay gerçekleştirdikleri zirvede, ABD'de enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasanın Avrupa'ya etkilerini tartışmıştı. Bu yasa ABD'deki yatırımlara önemli teşvikler sağlıyor. AB, ABD ve Çin gibi çeşitli ülkelerdeki benzer teşvik ve desteklemeler karşısında Avrupalı üreticilerin rekabet avantajını kaybetmesinden çekiniyor. Liderler, sanayi yatırımlarını korumaya yönelik tedbirleri değerlendirecek.

Liderler, bu oturumda mevcut savaş ve jeopolitik ortamda ticaret politikalarının geleceğini de tartışacak.

Bankacılık sektörünün durumu görüşülecek

AB liderleri ikinci gün ise Avro Zirvesi düzenleyecek. Bu toplantıya, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe de katılacak.

AB'nin ekonomik ve mali durumunu görüşecek liderler, maliye politikalarının koordinasyonunu tartışacak. AB üyesi ülkelerin kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını sınırlandıran mali kuralların da bu oturumda tartışılması bekleniyor.

Liderler, özellikle ABD'deki banka iflasları ve İsviçre'deki bankacılık krizinin AB'ye olası etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

Geçen hafta ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Bu oturumda liderler, ECB Başkanı Lagarde'dan detaylı bilgi alacak.

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