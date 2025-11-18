Dolar
logo
Ekonomi

Türk şirketinden Semerkant'ın elektrik dağıtımına 1 milyar dolarlık yatırım

Kazancı Holding grup şirketlerinden Aksa Elektrik, Özbekistan'ın Semerkant vilayetinin 30 yıl boyunca elektrik dağıtım işletme ihalesini kazandı.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Türk şirketinden Semerkant'ın elektrik dağıtımına 1 milyar dolarlık yatırım Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov/AA

Taşkent

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Kamu-Özel Ortaklıkları Aracılığıyla Özel Sermayenin Harekete Geçirilmesi" konulu 3. Kamu-Özel Ortaklığı Uluslararası Toplantısı düzenlendi.

Özbekistan hükümetince tertip edilen etkinlikte Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Camşid Koçkarov, hükümet üyeleri, uluslararası finans ve kalkınma kuruluşlarının temsilcileri ve uluslararası uzmanlar ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden iş dünyası temsilcileri yer aldı.

Etkinlik kapsamında Özbekistan hükümeti ile yabancı iş ortakları arasında farklı alanlardaki işbirliklerini öngören kamu-özel ortaklığı anlaşmaları imzalandı.

Bu kapsamda, Aksa Elektrik ile Özbekistan hükümeti arasında Türk şirketinin 30 yılı kapsayan 1 milyar dolar tutarındaki yatırımla Semerkant'ın elektrik şebekesini modernize etme ve enerji dağıtım altyapısını güçlendirmesini öngören anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya Türk şirketi adına Aksa Elektrik Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Alper Erbaş imza attı.

Orta Asya'da elektrik dağıtım hizmeti verecek ilk Türk şirketi olan Aksa Elektrik, lisans süresi boyunca yapacağı yatırımla Semerkant'ın elektrik şebekesini modernize edecek ve altyapıyı güçlendirecek.

"Özbekistan'da en büyük Türk yatırımcı pozisyonundayız”

İmza töreninde konuşan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı, böylesine stratejik bir buluşmada, kamu-özel sektör ortaklıklarının geleceğini ele almak üzere bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazancı, 4 kıtada üretim yapan, 24 ülkede faaliyet gösteren, 180'den fazla ülkeye hizmet ulaştıran, 17 binden fazla çalışanı olan küresel bir yapı olduklarını ifade etti.

Türkiye'de şebeke modernizasyonu, dijitalleşme, kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi ve müşteri memnuniyeti alanlarında önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Kazancı, Fırat ve Çoruh bölgelerinde yaklaşık 4 milyon nüfusun elektrik ihtiyacını karşılamaya ve 2024 yılında yürüttükleri yatırımlar, teknolojik dönüşüm projeleri ve şebekeye entegre ettikleri sistemler ile hizmet kalitelerini sürekli yükseltmeye devam ettiklerini vurguladı.

Kazancı, Özbekistan'da da değer üreten bir iş ortağı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılında faaliyete başladığımız Özbekistan'da bugün Taşkent, Buhara ve Talimercan'da toplam 1220 megavat kurulu güce sahip santrallerimizle en büyük Türk yatırımcı pozisyonundayız. Bu tecrübe, bize hem ülkenin enerji yapısını yakından tanıma olanağı sağladı hem de Özbekistan'ın vizyoner reformlarına olan inancımızı daha da güçlendirdi. Bizler, Kazancı Holding olarak, Özbekistan'ın enerji dönüşümüne uzun yıllar boyunca katkı sunmaya ve bu ülkenin büyüme hikayesinin güvenilir bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz."​​​​​​​


