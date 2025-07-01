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Dünya

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos: AB farklılıklar üzerine inşa edilmiştir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, birliğin farklılıklar üzerine inşa edildiğini söyledi.

Dzihat Aliju  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos: AB farklılıklar üzerine inşa edilmiştir Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Kos ve Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Üsküp'te yapılan AB ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı'nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

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Marta Kos burada yaptığı konuşmada, "Bu fırsat penceresini değerlendirin, jeopolitik ortam değişti ve AB başkentlerinde genişleme konusunda gerçek bir bağlılık görüyoruz." dedi.

Batı Balkan ülkelerinin AB'ye yakınlaşmasına da değinen Kos, yoğun reform çalışmaları ve yasal düzenlemelerin yapılması halinde 1 Ocak 2026'dan itibaren Batı Balkan ülkeleri arasında ücretsiz dolaşım (roaming) sağlanabileceğini ifade etti.

Kos, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya bir sonraki toplantının kendi ülkesinde olması yönündeki daveti dolayısıyla teşekkür ederek, "Sonbaharda yapılacak bir sonraki liderler toplantısını sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'nın üyelik süreci ve komşusu Bulgaristan'la olan ikili sorunlarına değinen Kos şunları söyledi:

"Avrupa Komisyonu için durum net. Eğer Kuzey Makedonya anayasasını değiştirir ve bunu yerine getirirse ki bu kolay bir şey değil, o zaman hemen hükümetler arası konferansa başlanmalı, başka siyasi karar veya şartlar olmamalı. AB'ye üyelik, Makedonların kimliğini, kültürünü ve dilini korumanın en iyi yoludur, çünkü AB farklılıklar üzerine inşa edilmiştir."

"Avrupa süreci maskesi altında hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz"

Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski de Avrupa Komisyonu'nun ülkesine AB yolunda verdiği destek için teşekkür ederek, ülkede reformların uygulanması konusunda kendilerinin karar alacağını söyledi.

Mickoski, "Avrupa yolunda attığımız adımlar açık yürekle ve açık zihinle, Avrupa değerlerini kabul ederek atılıyor ancak bu değerlere ait olmayan şantajlara karşıyız. Avrupa süreci maskesi altında hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Mickoski ayrıca, Batı Balkanlar'ın AB'ye sadece sözle değil, reformlarla, somut sonuçlarla ve vatandaşların günlük yaşamında hissedilen bir entegrasyonla yaklaşması gerektiğini vurguladı.

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