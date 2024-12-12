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Dünya

AB Komisyonundan von der Leyen'in Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, Başkan Ursula von der Leyen'in gelecek hafta başında yapacağı Ankara ziyaretinin ardından başka bölge ülkesini ziyaret etmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin kilit bir aktör olduğunu vurguladı.

Selen Valente Rasquinho  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
AB Komisyonundan von der Leyen'in Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama

Brüksel

Baş Sözcü Pinho, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Ankara'ya yapacağı ziyaretle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pinho, von der Leyen'e AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ya da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da eşlik edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine, bu bilgiye henüz sahip olmadığını söyledi.

Von der Leyen'in başka bir bölge ülkesine de gidip gitmeyeceği soruları üzerine Pinho, ziyaretin Türkiye ile sınırlı kalacağını kaydetti.

Pinho, "Bu ziyaret Başkan von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin üzerine gerçekleşiyor. Konular elbette Suriye'deki durum, bölge ve ötesi için ne anlama geldiği ve diğer alakalı konular olacak. Türkiye bu bölgedeki kilit aktörlerden biri." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 10 Aralık'ta bir telefon görüşmesi yapmış, ardından gelecek hafta başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.

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