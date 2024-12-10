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Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ve futbolcu Dani Vivian, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Suriye'deki gelişmelerle ilgili Türkiye'yi ziyaret edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Suriye'deki gelişmelerle ilgili Türkiye'yi ziyaret edecek Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır." değerlendirmesini yapan von der Leyen, gelecek hafta başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi.

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