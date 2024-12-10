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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin ilerleyen süreçte Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili sürecin planlandığını, Suriye'nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını belirtti.

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