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Dünya

AB Komisyonu üyesi Lahbib'den İsrail'in Gazze'de yardım çalışanlarını hedef almayı sürdürmesine tepki

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Lahbib, sağlık personeli, ambulanslar ve hastanelerin bir kez daha İsrail'in saldırısına uğradığını belirterek, Tel Aviv yönetimini bu saldırıları durdurmaya çağırdı.

Selen Valente Rasquinho  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
AB Komisyonu üyesi Lahbib'den İsrail'in Gazze'de yardım çalışanlarını hedef almayı sürdürmesine tepki

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, sağlık personeli, ambulanslar ve hastanelerin bir kez daha İsrail'in saldırısına uğradığını belirterek, Tel Aviv yönetimini bu saldırıları durdurmaya, uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağırdı.

Lahbib, İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gelişmelerden endişe duyduğunu bildiren Lahbib, "Sağlık personeli, ambulanslar ve hastaneler bir kez daha İsrail'in saldırısına uğradı. Bu eylemler, düşmanlıkların ortasında hayat kurtarmak için çabalayan yardım görevlilerinin temel ve kahramanca çabalarını baltalıyor. İnsani yardım çabaları, çaresizce ihtiyaç duyan insanlara ulaşmaya devam etmelidir. Uluslararası insancıl hukuk herkes tarafından saygı görmelidir." ifadelerini kullandı.

Lahbib, şöyle devam etti:

"Her zaman insani yardım görevlileri ve tesisleri de dahil olmak üzere tüm sivillerin ve tıbbi tesisler, okullar ve BM tesisleri de dahil olmak üzere sivil altyapının korunmasını sağlamamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'a tüm sivillere ve insani yardım görevlilerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak katılıyorum."

Fletcher da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gazze'den korkunç haberler. Daha fazla sağlık çalışanı, ambulans ve hastane, hayatta kalanları kurtarmaya çalışırken saldırıya uğruyor. Hepimiz hastanelerin ve sağlık görevlilerinin hedef alınmamasını talep etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 792'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 144'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 704'e yükseldi.

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