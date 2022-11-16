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Dünya

AB Komisyonu Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılmasını istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılması yönünde görüş bildirdi.

Selen Temizer   | 16.11.2022
AB Komisyonu Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılmasını istedi

Brüksel

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, düzenlediği basın toplantısında "Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan, Şengen bölgesine katılmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Johansson, "Yıllardır, bu üye devletler, salgın sırasında ve daha yakın zamanda Ukrayna'daki savaşın benzeri görülmemiş sonuçlarıyla karşı karşıya kaldıkları zamanlar da dahil olmak üzere, Schengen bölgesinin sorunsuz işlemesine önemli ölçüde katkıda bulundular." değerlendirmesini yaptı.

8 Aralık'ta yapılacak içişleri bakanları toplantısında oylama yapılacağını bildiren Johansson, üç ülkenin Şengen sınırları içerisine dahil edilmesinin Konseyde oybirliği ile alınacak bir karar neticesinde mümkün olacağının altını çizdi.

Komisyondan yapılan açıklamada da "Bulgaristan ve Romanya 2011 yılında Şengen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamıştır. Aralık 2021'de Konsey, Hırvatistan'ın iç sınır kontrolleri olmaksızın Schengen bölgesine katılmak için gerekli koşulları yerine getirdiğini doğruladı." ifadeleri kullanıldı.

Şengen bölgesinde şu anda 26 ülke bulunuyor. Bunlar Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İrlanda ve Romanya dışındaki AB üyeleriyle AB üyesi olmayan Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn'dan oluşuyor. Bu ülkeler arasında vizesiz seyahat edilebiliyor.

Düzensiz göç

Johansson bir soru üzerine "orta Akdeniz rotası"ndaki düzensiz göç hareketinde artış görüldüğünü belirterek, "Ana endişemiz her zaman hayat kurtarmak olmalı ve bunun en iyi yolu insanların bu yolculuklara çıkmasını engellemektir." dedi.

Son zamanlarda Bangladeşlilerin bu rotadan AB'ye girmeye çalışan milletler arasında ilk sırada geldiğini söyleyen Johansson, "Tabii ki AB'de birlikte dayanışma ve sorumluluk için uygun bir sisteme ihtiyacımız var. Bu nedenle göç ve iltica konusunda yeni bir paket önermiştik." ifadelerini kullandı.

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