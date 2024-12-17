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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerinin karşılanması gerekiyor

Ekip  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerinin karşılanması gerekiyor

Ankara

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında "(Suriye'de) Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerinin karşılanması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Von der Leyen, "Avrupa, Suriye’nin en büyük donörü durumunda. Bu desteği yeni bir odakla gerçekleştirmeliyiz. Yeniden yapılanmaya odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

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