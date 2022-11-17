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Dünya

AB, Karadeniz tahıl anlaşmasının yenilenmesini memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uzatılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 17.11.2022
AB, Karadeniz tahıl anlaşmasının yenilenmesini memnuniyetle karşıladı Fotoğraf: Ahmad Said/AA

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, anlaşmanın yenilenmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Anlaşmanın gıda fiyatlarının düşürülmesi ve dünya genelinde gıda güvenliğinin sağlanmasında hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "AB, Karadeniz tahıl girişiminin devamının sağlanması için Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin gösterdiği çabaların altını çizmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Karadeniz güzergahı ve AB'nin "dayanışma şeritleri" olarak adlandırdığı kara güzergahlarıyla birlikte 25 milyon ton tahıl ve diğer tarım ürünlerinin ihraç edildiği aktarıldı.

"Gıda, asla savaş silahı olarak kullanılmamalıdır." denilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki tarım tesislerini ve ihracat güzergahlarını kasıtlı olarak hedef aldığı, bu nedenle gıda fiyatlarının arttığı belirtildi.

AB açıklamasında, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Rusya ile üçüncü ülkeler arasındaki tarım ve gıda ürünleriyle gübre ticaretini hedef almadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.

Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

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