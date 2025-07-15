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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

Merve Yıldızalp  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 16 Temmuz 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

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Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı icra edilecektir. Konuk Devlet Başkanı ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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