Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Selçuk'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.