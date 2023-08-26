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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

İsa Toprak  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Selçuk'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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