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Dünya

AB, İsrail'den UNIFIL saldırılarıyla ilgili açıklama bekliyor

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında yapılan açıklamada, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne saldırılarından derin endişe duyulduğu, bu tür tüm saldırıların kınandığı bildirildi.

Selen Valente Rasquinho  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
AB, İsrail'den UNIFIL saldırılarıyla ilgili açıklama bekliyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne saldırılarından ciddi endişe duyduğunu belirterek, İsrail makamlarından acilen açıklama ve kapsamlı bir soruşturma beklediğini duyurdu.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele almak için Lüksemburg'da bir araya geldi.

Bakanlar, toplantının başında İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in paylaştığı yazılı açıklamada, "AB, BM misyonlarına yönelik tüm saldırıları kınamaktadır. Özellikle İsrail ordusunun Lübnan'daki UNIFIL'e yönelik saldırıları konusunda ciddi endişelerini dile getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının dolaylı olarak kınandığı açıklamada, "Güney Lübnan'ın istikrarında temel rol oynayan UNIFIL'e yönelik saldırılarla ilgili olarak İsrail makamlarından acilen açıklama ve kapsamlı bir soruşturma bekliyoruz." çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Hizbullah'ın İsrail'e roket saldırılarından derin endişe duyulduğu kaydedildi.

İsrail UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.

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