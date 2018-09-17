AB Dönem Başkanı Avusturya'nın Başbakanı Kurz, "Güney ve kuzey, doğu ve batı ülkeleri arasında çok fazla gerilim var." dedi.

PARİS

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Avusturya'nın Başbakanı Sebastian Kurz, AB ülkeleri arasında çok fazla gerilimin bulunduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kurz, başkent Paris'teki cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de bir araya geldi.

Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurz, Avusturya'nın AB dönem başkanlığı sürecinde en önemli hedefinin üye ülkeler arasındaki bağları güçlendirmek isteyenleri desteklemek olduğunu belirterek, "Çünkü güney ve kuzey, doğu ve batı ülkeleri arasında çok fazla gerilim var." dedi.

Kurz, AB'nin ancak birlikte çalışıp hareket ederek başarılı olabileceğini ifade etti.

Sebastian Kurz, Aralık ayında bir AB-Afrika zirvesi düzenleyeceklerini ve bu konuda Fransa’nın desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

Avusturya'nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında 19-20 Eylül'de Salzburg kentinde "Gayrıresmi Devlet Başkanları Toplantısı" gerçekleştirilecek. Zirvede göç ve AB bütçesi konularının ele alınacağı belirtildi.

AB ülkeleri arasında son dönemde bu iki konu hakkında görüş ayrılığı gittikçe artıyor. Macaristan, Polonya, İtalya ve Avusturya gibi ülkeler, göçmen politikaları nedeniyle AB Komisyonu'nu eleştiriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta yaptığı açıklamada, kendisini gelişme karşıtı ve içe kapanmacı ulusal hareketlerin karşısında konumlandırmış ve ulusçu hareketlerle mücadele çağrısı yapmıştı.

Muhabir: Ömer Aydın



