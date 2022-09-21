Dolar
18.33
Euro
18.04
Altın
1,673.84
ETH/USDT
1,265.40
BTC/USDT
18,522.00
BIST 100
3,245.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde bir araya geldi.-
logo
Dünya

AB dışişleri bakanları Rusya'nın seferberlik kararı sonrası acil toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın 300 bin yedeği askere almayı içeren seferberlik kararı ve Ukrayna'daki ayrılıkçıların referandum açıklaması sonrasında New York'ta acil toplantı yapacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 21.09.2022
AB dışişleri bakanları Rusya'nın seferberlik kararı sonrası acil toplanıyor

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan bakanları olağanüstü ve özel nitelikli toplantıya çağırdı.

Borrell, gazetecilere açıklamasında, toplantıda ortak bir çizgi benimsemeyi amaçladıklarını söyledi.

"Boyun eğmeyeceğiz, Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasiyi savunmaya tam destek vermeyi sürdüreceğiz." diyen Borrell, daha büyük zorluklar ve tehditler ortaya çıkmadan önce bu savaşın acilen durmasını istediklerini belirtti.

Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik açıklamasında nükleer silah kullanma tehdidinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu tür bir tehdit kabul edilemez. Nükleer silahla tehdit etmek bütün dünya için gerçek bir tehlikedir. Uluslararası camia, bu tehdit karşısında tepkisini ortaya koymalıdır." dedi.

Putin'in seferberlik ilanını "panik ve çaresizlik" şeklinde değerlendiren Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya boyun eğdirmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Ukrayna’da ayrılıkçıların tek taraflı referandum girişimlerinden endişe duyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı

Benzer haberler

İngiltere ve ABD liderlerinin görüşmesinde Putin'in Ukrayna'ya ilişkin son açıklamaları kınandı

İngiltere ve ABD liderlerinin görüşmesinde Putin'in Ukrayna'ya ilişkin son açıklamaları kınandı

AB'nin, Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığında olduğu öne sürüldü

AB dışişleri bakanları Rusya'nın seferberlik kararı sonrası acil toplanıyor

Türkiye, Ukrayna’da ayrılıkçıların tek taraflı referandum girişimlerinden endişe duyuyor

Türkiye, Ukrayna’da ayrılıkçıların tek taraflı referandum girişimlerinden endişe duyuyor
ABD: Putin'in nükleer silah açıklamasını ciddiye almalıyız

ABD: Putin'in nükleer silah açıklamasını ciddiye almalıyız
Soyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi

Soyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet