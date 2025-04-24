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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB çalışanlarından "Filistin'de adalet" için açlık grevi yapan göstericilerle ortak eylem

Fransa'da 25 gündür "Filistin'de adalet" için açlık grevi yapan göstericiler, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) personeliyle AB Komisyonu binası önünde Gazze'ye insani yardım girişlerinin sağlanması için protesto düzenledi.

Selen Valente Rasquinho  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
AB çalışanlarından "Filistin'de adalet" için açlık grevi yapan göstericilerle ortak eylem Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

AB'nin farklı kurumlarında çalışan ve her perşembe AB Komisyonu önünde Gazze için toplanan personel, bu haftaki eylemlerinde Fransa'nın Marsilya kentinde 31 Mart'ta "Filistin'de adalet" için açlık grevine başlayan göstericileri ağırladı.

Yerel saatle 13.00'te bir araya gelen göstericiler, AB'ye İsrail'e Gazze'ye insani yardımlara izin vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

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Gazze'de gönüllü doktorluk yapan ve 25 gündür yaptığı açlık grevinde 14 kilo veren Fransız doktor Pascal Andre de kalabalığa seslenerek, soykırım karşısında sessiz kalan yetkilileri ve basını eleştirdi.

Andre, Gazze'ye son gidişinde bir hemşirenin kendisinden geri dönmesini istediğini belirterek, "Bana 'Çünkü burada ölüyoruz. Sessizlik ve ikiyüzlülük yüzünden öldürülüyoruz.' dedi." ifadelerini kullandı.

Fransız doktor, "Gazze'de olup bitenler hakkında kimse gerçeği söylemiyor. Orada sadece ailesini ve her şeyini kaybetmiş yorgun, öfkeli ve çaresiz insanlar var." diye konuştu.

"Durum tarif edilecek gibi değil"

AA muhabirine konuşan eylemcilerden gönüllü doktor Catherine Le Scolan-Quere, 21 Kasım-5 Aralık 2024'te Gazze'de hizmet verdiğini söyledi.

Le Scolan-Quere, Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin acil servisinde çalıştığını dile getirerek, "Ben oradayken durum çok çok kötüydü. Her gece bombardıman oluyordu. Şimdi ise durum tarif edilecek gibi değil." dedi.

Fransız doktor, AB yetkililerine İsrail'e Gazze'ye yeniden insani yardım girişine izin vermek için baskı yapmaları için çağrıda bulunduğunu dile getirdi.

Taktığı kefiyeyi Gazze'deki eczacı bir arkadaşının "Fransa'ya döndüğünde sesimizi duyur." diyerek hediye ettiğini aktaran Le Scolan-Quere, "Arkadaşım Gazze'den çıkmayı asla istemezdi. Çocuklara psikolojik destek sağlıyordu. Ama artık bana ailesiyle Gazze'den çıkmak istediğini söylüyor. Bu, durumun vahametini, son noktaya ulaştığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Le Scolan-Quere, haziran ayında yeniden Gazze'ye gideceğini kaydetti.

Protestoya, Avrupa Parlamentosundaki Sol Grup üyesi Belçikalı Milletvekili Marc Botenga da katılarak destek verdi.​​​​

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