AB, Almanya'ya birlik hukukuna uymadığı gerekçesiyle hukuki süreç başlattı
Avrupa Birliği Komisyonu, Almanya Anayasa Mahkemesinin Avrupa Merkez Bankası tahvil alım programı hakkındaki kararına karşı birlik hukukunu ihlal süreci başlatma kararı aldı.
Brüksel
AB Komisyonu, Alman mahkemesinin geçen yıl Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda, Alman yasalarına aykırı olacağı kararına ilişkin Birlik hukukunu ihlal gerekçesiyle resmi tebligat gönderildiğini ve yasal süreç başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, Almanya'ya tebligatın Birlik hukukunun önceliği, özerkliği, geçerliliği, aynı şekilde uygulanması gibi AB hukukunun temel ilkelerini ihlal etmesi ve Avrupa Adalet Divanı'nın yargı yetkisine saygı göstermemesi nedeniyle gönderildiği kaydedildi.
ECB, 2015'te başlayan varlık alım programı kapsamında piyasalardan 2 trilyon avrodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.
Söz konusu uygulama, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış, bir grup siyasetçi ve akademisyen, program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.
AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, 2018'de ECB tahvil satın alma programının yasal olduğuna hükmetmişti. Söz konusu programın avro para birimini kullanan AB ülkelerinin para politikası alanına girdiğine dikkati çeken mahkeme, uygulamanın orantılı olduğunu karara bağlamıştı.
Almanya Anayasa Mahkemesi ise 5 Mayıs 2020'de ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda, Almanya yasalarına aykırı olacağına karar vermişti.
ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankasının programa katılamayacağını bildirmişti.
AB mahkemesi, Alman hava yolu şirketi Condor'a sağlanan desteklerin gerekçelerini yetersiz buldu
Öte yandan Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Almanya'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu firması Condor'a sağladığı desteğin onaylanması sürecinde AB Komisyonu'nun gerekçelerini yetersiz buldu.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı AB Genel Mahkemesi, merkezi İrlanda'da olan, düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in Condor'a sağlanan kamu desteklemelerine karşı açtığı davaları karara bağladı.
Mahkeme, AB Komisyonu'nun, Almanya'nın salgında Condor hava yolu şirketine 550 milyon avro mali yardımını onaylama kararlarını yetersiz gerekçelerle aldığına hükmetti.
Komisyon'un destekleri onay kararının iptaline hükmeden mahkeme, söz konusu iptal kararının uygulanmasını ise salgının ekonomik etkileri nedeniyle askıya aldı.
Mahkeme, Komisyon'un destek kararlarını yeterli ölçüde gerekçelendirerek yeniden onaylaması gerektiğine hükmetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.