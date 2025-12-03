57. OANA Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı Çin'de yapıldı
Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin (OANA) 57. Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı, Çin'in Haynan eyaletinde gerçekleştirildi.
Boao
Boao şehrindeki toplantı, ev sahibi Çin'in Xinhua Haber Ajansının Yönetim Kurulu Başkanı Fu Hua ve OANA'nın dönem başkanı Rus Haber Ajansı TASS'ın Genel Müdürü Andrey Kondraşov moderatörlüğünde yapıldı.
OANA üyesi haber ajanslarının yöneticilerinin yer aldığı toplantıya Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk de katıldı.
OANA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıda çatışma bölgelerinde gazetecilerin güvenliğinin sağlanması çağrısı yapan ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, "Çatışma bölgelerindeki gazeteciler, kamu hizmeti yapmakta, yalan haberle mücadele ederek insanların bilgi edinme hakkını savunmaktadır. Gazetecilerin haklarını korumak, tüm ülkelerdeki devlet kurumlarının önceliklerinden biri olmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Toplantıda Moğolistan Ulusal Haber Ajansı MONTSAME, örgütün boş olan yönetim kurulu üyeliğine seçilirken, 58. OANA Yönetim Kurulu Toplantısının Katar Haber Ajansı QNA'nın, 59. OANA Yönetim Kurulu Toplantısının ise Vietnam Haber Ajansı VNA'nın ev sahipliğinde bu ülkelerde düzenlenmesine karar verildi.
Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapay zekanın medyada yarattığı dönüşüm ve bunun etik sonuçları ile gazetecilere yönelik küresel tehditler ve buna karşı bilgi güvenliği için yapılması gerekenlerin ele alındığı paneller düzenlendi.
AA'dan Xinhua'ya davet
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, toplantının ardından ev sahibi Xinhua'nın Yönetim Kurulu Başkanı Fu ile görüştü.
Türkiye'nin 2026'da Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı Taraflar Konferansı'nın (COP) 31'inci dönem başkanlığını ve ev sahipliğini üstleneceğini hatırlatan Karagöz, AA'nın bu zirve öncesinde, haber kuruluşlarının çevre sorunlarındaki sorumluluklarını ele alan bir çevre forumu düzenleyeceğini belirterek Fu ve Xinhua ekibini forum için Türkiye'ye davet etti.