Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da “TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Programı”nda konuşuyor.
Dünya

4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi "Küresel Değişim Çağında Eğitim" oturumuyla sona erdi

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, "Küresel Değişim Çağında Eğitim: Değerler ve Kariyer Yolları" başlıklı kapanış oturumuyla sona erdi.

Tuğba Altun  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi "Küresel Değişim Çağında Eğitim" oturumuyla sona erdi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Tataristan

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında düzenlenen kapanış oturumuna Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Valery Falkov, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kültürel, Sosyal ve Aile İlişkileri Genel Direktörü Dr. Amina Obaid Alhajri konuşmacı olarak katıldı.

Bakan Falkov, Kazan'ın insanlar ve kültürlerin verimli etkileşimi için bir örnek teşkil ettiğine dikkati çekerek, başkentin büyük etkinlikler düzenleme konusunda zengin bir tecrübeye sahip olduğunu belirtti.

Falkov, 20'den fazla yabancı ülkeden ve örgütten temsilcilerin etkinlikte bulunduğunu dile getirerek, Rusya devlet politikası gereği gençlerle çalışmanın önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin, gelecekleri olduğunu kaydeden Falkov, iklim değişikliği, teknolojik dönüşüm ve küresel güç merkezlerindeki değişim gibi beklenmedik zorluklarla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Falkov, bu zorluklarla mücadele edebilmek için gençlerin iyi şekilde eğitilmesi gerektiğini vurgulayarak, araştırma altyapısının güçlendirilmesi, bilimsel araştırma ve teknoloji aktarımı merkezleri kurulmasına özen gösterdiklerini anlattı.

"Ortak etkinliklerle modern dünyanın zorluklarıyla yüzleşebiliriz"

Kazan Federal Üniversitesinin en eski ve önde gelen ünlü Rus üniversitelerinden olduğunu ve birçok yabancı öğrencinin bu üniversitede öğrenim gördüğünü aktaran Falkov, "Ortak etkinliklerle ülkelerimizin modern dünyanın zorluklarıyla yüzleşebileceğinden, gençler ve yeni nesiller için daha iyi bir gelecek inşa edebileceğinden eminim." dedi.

ICYF Başkanı Ayhan da zirvenin düzenlenmesinde payı olan herkese teşekkür ederek, etkinlik kapsamında birçok gencin ve uzmanın bir araya geldiğini ve geleceği şekillendirecek fikirlerini paylaştığını söyledi.

Ayhan, zirvenin temel konusunun küresel değişim çağında eğitim ve kişilik olduğunu belirterek, "Bugün eğitim, akademik bilgiden daha fazlasını sağlamak zorunda. Bir insanı tamamen birey haline getirmeli, bilgi sağlarken karakterini, duygularını, değerlerini ve toplumda sorumlu şekilde hareket etme becerisini güçlendirmeli." diye konuştu.

Her zaman değerleri merkeze koyduklarını dile getiren Ayhan, toplumların artık daha fazla bağlantılı haline geldiğine ve bu durumda çoğu insanın dünyadaki yerini sorguladığına değindi.

Ayhan, gençler için duygusal zekanın, dayanıklılığın, değerlerin ve eleştirel düşüncenin önemine dikkati çekerek, eğitimin insanların hayat tecrübeleriyle birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Gençlere lider olarak topluma hizmet etme fırsatı vermeyi amaçlıyoruz"

Liderlik programlarının gençlere güven ve sorumluluk verdiğini kaydeden Ayhan, "Gençlere birey olarak büyüme ve toplumlarında liderler olarak hizmet etme fırsatı vermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Ayhan, hükümetlere, kurumlara, örgütlere ve gençlere birlikte çalışma çağrısında bulunarak, karakter inşa eden eğitim sistemin öncelik haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki krizin çok önemli hale geldiğine dikkati çeken Ayhan, Gazze'yi destekleme ve soykırımı önleme konusunda her girişimde bulunma çağrısı yaptı.

Alhajri ise zirvede bulunmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyduğunu vurgulayarak, bu zirve kapsamında gençlerin fikir alışverişinde bulunduğunu, tecrübelerini paylaştığını ve mevcut genç nüfusla ilgili konulara çözüm bulmaya çalıştığını söyledi.

Yapay zekanın artan rolünün gençleri nasıl etkileyeceğinin endişeye neden olduğunu dile getiren Alhajri, yapay zekayla ilgili etik konusunun ve risklerin çalışılması gerektiğini belirtti.

"Filistinli gençler İsrail'in baskı ve şiddetine uğramaya devam ediyor"

Alhajri, İsrail'in saldırıları nedeniyle acı çeken Filistinli gençlerin durumuna da dikkati çekerek, "Filistin'de gençler, özellikle İsrail'in yasa dışı işgali ve askeri saldırı sürerken uğradığı baskı ve şiddetten acı çekmeye devam ediyor." dedi.

Filistinlilerin yaşam, güvenlik, çocukların eğitimi, tıbbi bakım gibi temel insan haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayan Alhajri, uluslararası topluma Filistinlilere yönelik sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov video mesaj ile kapanışa katıldı

Video mesaj ile oturuma katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da zirvenin organizatörlerini ve katılımcılarını selamlayarak, etkinliğin yapıldığı Tataristan'ın başkenti Kazan'ın sembolik öneme sahip olduğunu çünkü Kazan'da yüz yıllarca Doğu ile Batı'nın geleneklerinin birleştiğini, kültürler arası diyaloğun olduğunu ve dini değerlere saygı duyulduğunu dile getirdi.

Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı adına Tacikistan hükümetine, Rusya Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığına, Kazan Federal Üniversitesine, gençlere ve etkinliğin ortaklarına teşekkür etti.

Mevcut uluslararası şartlarda gençlik meclislerinin önemini öngörmenin zor olduğunu belirten Lavrov, insanların farklı ülkelerden gelerek farklı dillerde kendilerini ifade ettiğini ancak barış ve dostluk içinde birlikte olduklarını söyledi.

Lavrov, bu tür fikirlerin uluslararası düzende gerekli olduğunu vurgulayarak, zirve kapsamındaki istişarelerin verimli geçtiğinden emin olduğunu kaydetti.

