Dolar
42.82
Euro
50.68
Altın
4,488.62
ETH/USDT
2,943.90
BTC/USDT
87,959.00
BIST 100
11,290.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etmişti. -VTR- (FOTOĞRAF) Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildiği bildirildi. -VTR-
logo
Dünya

"2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı" dolayısıyla çok sayıda proje hayata geçirildi

Türkiye ve Macaristan'da, "2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı" dolayısıyla bilim ve teknoloji alanında çok sayıda proje gerçekleştirildi.

Salih Okuroğlu  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
"2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı" dolayısıyla çok sayıda proje hayata geçirildi

Viyana

2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı "Birlikte Daha İyi Bir Gelecek İçin" temasıyla icra edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan eylem planı kapsamındaki 34 projenin 28'i tamamlandı.

Bilim ve teknoloji alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla Türk ve Macar kuruluşları arasında birçok anlaşma imzalandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk ve Macar firmaları tarafından üniversite ve araştırma merkezlerinin katılımıyla inovasyona dayalı birçok proje geliştirilirken, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında birçok etkinlik düzenlendi.

Türkiye ve Macaristan, diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde, 18 Aralık 2023'te imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde 2025'i "Bilim ve İnovasyon Yılı" olarak ilan etmişti.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın hemen ardından bu yıl boyunca tesis edilen yeni tematik işbirliğinin, "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilen ilişkilerin son dönemde yakaladığı ivmenin bir başka göstergesi olduğunu dile getirdi.

Ekşioğlu, Türkiye ve Macaristan'ın, ikili ilişkilerin köklü geçmişini idrak ettikten hemen sonra parlak bir geleceği birlikte inşa edecek yeni işbirliklerinin temelini attığını vurguladı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan jetle irtibat kesildi
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
DMM, "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı" iddiasını yalanladı
Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendi
İstanbul'da 362 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasında karar açıklandı

Benzer haberler

"2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı" dolayısıyla çok sayıda proje hayata geçirildi

"2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı" dolayısıyla çok sayıda proje hayata geçirildi

Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'nın dondurulmuş varlıkları konusu artık gündemden düştü

AB üyesi ülkeler, Rusya'nın 210 milyar avroyu bulan varlıklarını süresiz dondurdu

Türkiye ile Macaristan arasındaki haftalık uçak seferi sayısı yaklaşık 3'e katlanacak

Türkiye ile Macaristan arasındaki haftalık uçak seferi sayısı yaklaşık 3'e katlanacak
Türkiye ve Macaristan'ın savunmadaki bağları güçlendi

Türkiye ve Macaristan'ın savunmadaki bağları güçlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet