Dolar
26.11
Euro
28.73
Altın
1,935.96
ETH/USDT
1,866.10
BTC/USDT
30,426.00
BIST 100
6,324.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak liderleri karşılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına konuşuyor Hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur için Taksim Camii’ne cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

2022 yazında Avrupa'da rekor sıcaklıklar 61 binden fazla ölüme yol açtı

Araştırmaya göre, Avrupa'da, iklim kriziyle tetiklenen rekor seviyelerdeki sıcaklıkların yaşandığı 2022 yaz aylarında sıcak hava kaynaklı 61 binden fazla ölüm kayıtlara geçti.

Yavuz Aydın, Dildar Baykan Atalay  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
2022 yazında Avrupa'da rekor sıcaklıklar 61 binden fazla ölüme yol açtı

Ankara

The Guardian'ın haberine göre, uluslararası kamu sağlığı uzmanlarından oluşan bir grup, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerinden yararlanarak araştırma hazırladı.

Araştırmada, Eurostat'ın, 2022'nin 30 Mayıs-4 Eylül tarihlerinde Avrupa'nın 35 ülkesinde kayıtlara geçen sıcak hava kaynaklı ölüm verileri incelendi.

Ölüm sayısının, anormal yüksek sıcaklıkların görüldüğü, kuzeye göre daha sıcak olan Güney Avrupa'da ve yazın en sıcak günlerinin yaşandığı dönemde arttığı ifade edildi.

Araştırmada, 2022 yazında Avrupa'daki ortalama sıcaklıkların, önceki 30 yılın ölçümlerini aştığı, sadece en yoğun sıcaklıkların yaşandığı 18-24 Temmuz'da 11 bin 637 kişinin öldüğü belirtildi.

Avrupa'da 30 Mayıs-4 Eylül 2022 döneminde 61 bin 672 kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği, en çok ölümün İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de görüldüğü kaydedildi.

Ölümlerin sadece küçük bir kısmının sıcak çarpmasından kaynaklandığı, çoğunlukla sıcak havanın, vücudun kalp ve akciğer hastalığı gibi mevcut sağlık sorunlarıyla baş etmesini önleyerek ölüme yol açtığı ifade edildi.

Bilim insanları, sıcaklık rekorlarının devam edeceğinden endişeli

Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle Dünya genelinde sıcaklıkların 1,1 derece arttığını vurgulayarak, bu artışın devam edeceğine dair endişelerini dile getiriyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 10 Temmuz'da, deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığını ve El Nino hava koşullarının etkisiyle son aylarda yaşanan sıcaklık rekorlarının daha da artacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazında tünel açma çalışmaları başladı
Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 12 asker yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz
Giresun'da zemini çöken fabrikada göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı
Zonguldak'ta selin ardından denize girilmesine izin verilmiyor

Benzer haberler

2022 yazında Avrupa'da rekor sıcaklıklar 61 binden fazla ölüme yol açtı

2022 yazında Avrupa'da rekor sıcaklıklar 61 binden fazla ölüme yol açtı

Easyjet, İngiltere'de 1700 uçuşu iptal etme kararı aldı

AB, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkmaya hazırlanıyor

Çin'de aşırı sıcaklar nedeniyle hava saldırıları için yapılmış sığınaklar halkın kullanımına açıldı

Çin'de aşırı sıcaklar nedeniyle hava saldırıları için yapılmış sığınaklar halkın kullanımına açıldı
AB ortak gaz alımına devam ediyor

AB ortak gaz alımına devam ediyor
AB, çip yasasıyla 90 milyar avrodan fazla yatırım çekti

AB, çip yasasıyla 90 milyar avrodan fazla yatırım çekti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet