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Dünya

Rus ordusu yasa dışı ilhak ettiği Kırım çevresinde hava savunma sistemleriyle denetim tatbikatı yaptı

Ali Cura,Dmitri Chirciu   | 29.06.2021
Rus ordusu yasa dışı ilhak ettiği Kırım çevresinde hava savunma sistemleriyle denetim tatbikatı yaptı

Moskova

Rusya yasa dışı ilhak ettiği Kırım’da 20 uçak ve helikopterin katıldığı, S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinin de yer aldığı denetim tatbikatı gerçekleştirdi.

Rus ordusuna bağlı Karadeniz Donanmasından yapılan açıklamaya göre, Su-24MP keşif uçağı, Su-27 ve Su-30 çok amaçlı avcı uçakları, Su-24M ön bombardıman uçakları, Mi-8 ve Ka-27 savaş helikopterlerinin yer aldığı denetimlerde, Güney Askeri Bölgesi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleri birlikleri de hazır bulundu.

Tatbikatta hava savunma kuvvetlerinin hazır olup olmadığı kontrol edildi.

Uçaklar düşük irtifalarda araziyi koruma görevi, S-400 ve Pantsir-S sistemleri ise "gerçek ateşleme olmadan" kontrol hedeflerine elektronik fırlatmalar gerçekleştirdi.

Karadeniz’de dün "Sea Breeze-2021" Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı başlamıştı.

Tatbikata NATO üyesi 30’dan fazla ülke katılıyor. 10 Temmuz’a kadar devam edecek tatbikatta, 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı, 18 özel kuvvetlerden oluşan grup katılıyor. Söz konusu tatbikat, 1997’den beri her yıl düzenleniyor.

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