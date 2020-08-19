Euro
8.80
Dolar
7.37
BIST 100
1,105.34
Altın
1,987.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, konuşuyor
logo
Dünya

IKBY, İran'ı bölgeye akan nehirlerin suyunu kesmekle suçladı

IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, İran'ın Sirvan ve Küçük Zap nehirlerinin suyunu, 3 yıldan bu yana yaz aylarında kestiğini, bunun da bölgede büyük zarara yol açtığını bildirdi.

İdiris Okuduci,Sarmand Hameed   | 19.08.2020
IKBY, İran'ı bölgeye akan nehirlerin suyunu kesmekle suçladı

İstanbul

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran, 3 yıldır ağustos ayının ortasında Sirvan ve Küçük Zap Nehri'nden gelen suyu kesiyor. Sudan gelen gelirimizi sıfıra düşürüyor." ifadeleri kullanıldı. 

İran'ın bölge için hayati öneme sahip suyu kesmesinin uluslararası yasalara aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nehir suları her iki ülkenin İran ve Irak'ın ortak mülküdür. Hiçbir ülkenin tek mülkü değildir. Nehir sularının tutulması nedeniyle yüz binlerce balık öldü. Bölgedeki çiftçilere büyük zararlar verdi ve ürünler kurudu."

Erbil yönetiminin suçlamasına ilişkin İran tarafından henüz bir açıklama gelmedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da yeni Kovid-19 vakalarında düşüş
Pakistan'da, Çin'in Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri yapılacak
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 937 bini geçti
Kovid-19 ile mücadeleye Gilead Sciences Türkiye’den kritik 2 bağış daha
Son 24 saatte Çin’de 17, Güney Kore’de 297 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Benzer haberler

IKBY, İran'ı bölgeye akan nehirlerin suyunu kesmekle suçladı

IKBY, İran'ı bölgeye akan nehirlerin suyunu kesmekle suçladı

IKBY: Bağdat Erbil'e aylık yaklaşık 266 milyon dolar bütçe gönderecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız