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Dünya

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralanma anı

Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.

06.12.2019
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralanma anı

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