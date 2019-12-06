AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralanma anı
Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.
Ankara
Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.
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