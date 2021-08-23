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Türk Kızılay, Marmaris yangınında 150 gönüllüsüyle 25 bin sıcak yemek dağıttı

Türk Kızılay, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında söndürme ekiplerine ve bölgedeki vatandaşlara 150 gönüllüsüyle 25 bin sıcak yemek, 7 bin 500 su ve ayran ile kumanya, kahvaltılık, ikramlık yiyecek dağıttı.

Sabri Kesen   | 23.08.2021
Türk Kızılay, Marmaris yangınında 150 gönüllüsüyle 25 bin sıcak yemek dağıttı

Muğla

Türk Kızılay Marmaris Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde başlayan ve 9 gün sonra kontrol altına alınabilen yangında, 15 şube başkanlığı ekipleri ile kayıtlı gönüllüler, ilk dakikalardan itibaren tüm ekiplere yiyecek ve ihtiyaçların karşılanması için özverili bir şekilde çalışmalarını yürüttü.

Genel merkez tarafından bölgede görevlendirilen iki ikram aracı, afetzedeler ile söndürme çalışmalarına katılanların hizmetine sunuldu.

Her gün 150'ye yakın kayıtlı gönüllü ile sahada hizmet eden Türk Kızılay ekibi, 13 Ağustos'a kadar toplamda 25 bin kişilik sıcak yemek, günlük 7 bin 500 su ve ayran ile kumanya, kahvaltılık ve ikramlık malzeme dağıttı.

Türk Kızılay Marmaris Şubesi ekipleri, çalışmalarda destek olanlara teşekkür etti.


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