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Dünyadan Spor, Dosya haber, Paris 2024

Türkiye, para okçuluk ve para atıcılıkta altın madalya hasretini dindirmeye çalışacak

Türkiye, Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nda para okçuluk ve para atıcılık branşlarında altın madalya hasretini dindirmeye çalışacak.

Erkan Tiryaki  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Türkiye, para okçuluk ve para atıcılıkta altın madalya hasretini dindirmeye çalışacak

Ankara

AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, para okçuluk ile para atıcılık branşındaki katılım ve performanslar ele alındı.

Okçulukta son iki olimpiyat oyunlarında tarihi başarılar elde eden Türkiye, bu başarılarda önemli pay sahibi olan Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in yönetiminde paralimpik oyunlara da iddialı gitti.

Okçuluk branşında Türkiye, paralimpik oyunlarda bugüne dek 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.

Kadınlarda Türkiye'ye oyunlar tarihinde ilk altın madalya para okçuluktan geldi. Pekin 2008'de Gizem Girişmen, kadınlar bireysel klasik yayda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçti.

Gizem'in bu başarısını yanı sıra Tokyo 2020'de Bülent Korkmaz-Öznur Cüre ikilisi ve Nihat Türkmenoğlu gümüş, Londra 2012'de Doğan Hancı ile Tokyo 2020'de Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandı.

Son paralimpik oyunlarda Japonya'da 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türk para okçuluğu, 2024 Paris'te ise 16 yıllık altın madalya hasretini 9 sporcuyla dindirmeye çalışacak.

Oyunlar öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "2020 Tokyo ve 2024 Paris'te okçuluk branşında elde ettiğimiz tarihi başarıları, 2024 Paris Paralimpik Oyunlar'da da sürdürmek istiyoruz. 9 sporcumuzla Paris 2024'te madalyalara talibiz. Para okçuluk federasyonumuzun bünyesine geçtikten sonra ilk kez paralimpik oyunlara katılacak. Bunun da heyecanını yaşıyoruz. Türk para okçuluğu ülkemize bugüne dek 5 madalya kazandırdı. 2008 Pekin'den sonra ilk altın madalyamızı Paris 2024'te almak istiyoruz. Teknik heyet ve sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Para okçulukta Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

İsimDisiplin

Bahattin Hekimoğlu

Erkekler W1

Karışık Takım W1

Yağmur Şengül

Kadınlar klasik yay

Karışık takım klasik yay

Yavuz Papağan

Erkekler klasik yay

Karışık takım klasik yay

Sadık Savaş

Erkekler klasik yay

Karışık takım klasik yay

Öznur Cüre Girdi

Kadınlar makaralı yay

Sevgi Yorulmaz

Kadınlar makaralı yay

Merve Nur Eroğlu

Kadınlar klasik yay

Karışık takım klasik yay

Yiğit Caner Aydın

Erkekler W1

Karışık Takım W1

Nil Mısır

Kadınlar W1

Karışık Takım W1

Para atıcılık, Türkiye'ye madalya getiren ilk branş

Atıcılık, Türkiye'nin paralimpik oyunlardaki ilk madalyalarını elde ettiği branş olarak öne çıkıyor.

Bu branşta Türkiye'ye ilk madalyaları Muharrem Korhan Yamaç, Atina 2004'te altın ve bronz alarak kazandırdı.

Oyunlar tarihinde atıcılıkta biri altın, ikisi gümüş, ikisi bronz olmak üzere 5 madalya elde edildi.

Para atıcılıkta Muharrem Korhan Yamaç'ın birer altın, gümüş ve bronzu, Ayşegül Pehlivanlar'ın ise birer gümüş ve bronz madalyası bulunuyor.

Tokyo 2020'de Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye'ye kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde bronz madalya getirmişti.

Türkiye, para atıcılıkta 20 yıl sonra yine altın madalya kazanmak için 2024 Paris'te 8 milli sporcuyla mücadele edecek.

Atıcılık müsabakaları, Paris'e 270 kilometre uzaklıktaki Chateauroux kentinde gerçekleştirilecek.

Para atıcılıkta Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele verecek milli sporcular şunlar:

İsim

Disiplin

Aysel Özgan

P4 Kadınlar karışık 50 metre tabanca SH1

Ayşegül Pehlivanlar

P4 Karışık 50 metre tabanca SH1

P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1

Cevat Karagöl

P4 Karışık 50 metre tabanca SH1

Çağla Baş

R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek SH1

Erhan Coşkuner

R3 Karışık 10 metre havalı tüfek SH1

R6 Karışık 50 metre yatarak tüfek SH1

Hakan Çevik

R5 Karışık 10 metre havalı tüfek SH2

R4 Karışık 10 metre yatarak havalı tüfek SH2

Muharrem Korhan Yamaç

P3 Karışık 25 metre tabanca SH1

P1 10 metre havalı tabanca SH1

Murat Oğuz

P1 10 metre havalı tabanca

P3 Karışık 25 metre tabanca SH1

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