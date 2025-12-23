Dolar
logo
Spor, Dünyadan Spor

Okçulukta gözler 2026'da Antalya'da olacak

Okçuluk branşında 2026 yılında Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Federasyonu Kongresi, Antalya'da düzenlenecek.

Halil İbrahim Avşar  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Okçulukta gözler 2026'da Antalya'da olacak Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonunun internet sitesinde yayımlanan taslak faaliyet takvimine göre Avrupa Okçuluk Federasyonu Kongresi, 17 Mayıs'ta yapılacak.

Okçuluk branşının merkezlerinden Antalya'da kongrenin ardından 18-24 Mayıs tarihlerinde Açık Hava Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Antalya ayrıca Avrupa Grand Prix'si (20-26 Nisan) ve Dünya Kupası'nın 3. ayağına (9-14 Haziran) ev sahipliği yapacak.

Okçulukta 2026 yılında öne çıkan diğer organizasyonların taslak programı ise şöyle:

Salon Avrupa Şampiyonası (16-21 Şubat/Plovdiv, Bulgaristan)

Dünya Kupası 1. ayak (7-12 Nisan/Puebla, Meksika)

Dünya Kupası 2. ayak (5-10 Mayıs/Şanghay, Çin)

Dünya Kupası 4. ayak (7-12 Temmuz/Madrid, İspanya)

Gençler Avrupa Şampiyonası (20-26 Temmuz/Arnhem, Hollanda)

Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası (28 Nisan-3 Mayıs/Roma, İtalya)

