Okçulukta gözler 2026'da Antalya'da olacak
Okçuluk branşında 2026 yılında Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Federasyonu Kongresi, Antalya'da düzenlenecek.
Ankara
Türkiye Okçuluk Federasyonunun internet sitesinde yayımlanan taslak faaliyet takvimine göre Avrupa Okçuluk Federasyonu Kongresi, 17 Mayıs'ta yapılacak.
Okçuluk branşının merkezlerinden Antalya'da kongrenin ardından 18-24 Mayıs tarihlerinde Açık Hava Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilecek.
Antalya ayrıca Avrupa Grand Prix'si (20-26 Nisan) ve Dünya Kupası'nın 3. ayağına (9-14 Haziran) ev sahipliği yapacak.
Okçulukta 2026 yılında öne çıkan diğer organizasyonların taslak programı ise şöyle:
Salon Avrupa Şampiyonası (16-21 Şubat/Plovdiv, Bulgaristan)
Dünya Kupası 1. ayak (7-12 Nisan/Puebla, Meksika)
Dünya Kupası 2. ayak (5-10 Mayıs/Şanghay, Çin)
Dünya Kupası 4. ayak (7-12 Temmuz/Madrid, İspanya)
Gençler Avrupa Şampiyonası (20-26 Temmuz/Arnhem, Hollanda)
