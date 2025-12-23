Dolar
42.83
Euro
50.61
Altın
4,454.69
ETH/USDT
2,922.10
BTC/USDT
87,415.00
BIST 100
11,290.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı başladı.

Özcan Yıldırım  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

Yeni asgari ücret rakamını hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla bugünkü toplantıda belirlenmesi bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı" iddiasını yalanladı
Bakan Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi
İstanbul'da 362 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasında karar açıklandı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

Benzer haberler

Bakan Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi

Bakan Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

Yeni asgari ücrette sona doğru

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti: Asgari ücretle ilgili iki başkanın taleplerini ve tekliflerini aldım

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti: Asgari ücretle ilgili iki başkanın taleplerini ve tekliflerini aldım
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin açıklama: Rakam için çok erken

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin açıklama: Rakam için çok erken

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet