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Ekonomi, Kültür, Dosya haber

Sanat eseri, antika ve koleksiyon dış ticareti yaklaşık 4 yılda 117 milyon doları aştı

Türkiye'de sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika sektöründe dış ticaret hacmi 2020-2023 eylül dönemi itibarıyla 117,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mert Davut  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Sanat eseri, antika ve koleksiyon dış ticareti yaklaşık 4 yılda 117 milyon doları aştı

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) sanat eserleri, koleksiyon eşyaları ve antika ticaretinin ele alındığı "Türkiye'de Antika ve Müzayede Ticareti" başlıklı dosya haberinin ilk bölümünde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri derlendi.

Gerek ticari amaçlı gerekse sanat eseri, antika veya koleksiyon merakı nedeniyle ulusal ve uluslararası düzeyde bu alanda ekonomik faaliyetler sürekli artıyor.

Başta batı Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde düzenlenen müzayedelerde eserler çok ciddi tutarlarda paraya alıcı bulabiliyor.

Dış ticaret rakamları artış eğiliminde

Konu, Türkiye açısından değerlendirildiğinde anılan alanda dış ticaret hacminin sürekli artış eğiliminde olduğu dikkati çekiyor.

TÜİK verilerine göre, 2020'de 10 milyon 941 bin 338 dolar ihracat gerçekleştirilirken, bu tutar 2022'de 16 milyon 666 bin 27 dolara yükseldi. Bu yılın 9 ayında ise 9 milyon 721 bin 421 dolarlık ihracat yapıldı.

Aynı dönem ithalat açısından ele alındığında 2020'de 7 milyon 507 bin 184 dolarlık dış alım gerçekleştirildi. Bu tutar geçen yıl 18 milyon 225 bin 858 dolar oldu. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise 27 milyon 37 bin 255 dolar ile söz konusu süreçteki en yüksek tutara ulaşıldı.

Böylece 2020-2023 eylül döneminde toplam 68 milyon 337 bin 393 dolarlık ithalata karşılık, 49 milyon 121 bin 867 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam dış ticaret hacmi ise 117 milyon 459 bin 260 dolar oldu.

2020-2023 eylül dönemi itibarıyla sanat eserleri, antika ve koleksiyon dış ticaretine ilişkin veriler (dolar) şöyle:

Yıllarİthalatİhracat
20207.507.18410.941.338
202115.567.09611.793.081
202218.225.85816.666.027
2023 Ocak-Eylül27.037.2559.721.421
Toplam68.337.39349.121.867


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