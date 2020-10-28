Euro
9.75
Dolar
8.31
BIST 100
1,126.99
Altın
1,892.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, KKTC’de kapalı Maraş bölgesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Evlat nöbetine Hakkari ve Tunceli'den gelen iki aile daha katıldı.

Hasan Namlı   | 28.10.2020
Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Hakkari ve Tunceli'den gelen iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 422. gününde sürüyor.

Tunceli'den kızı Sinem için oturma eylemine katılan anne Hediye Ekinci, Edirne'de üniversite öğrencisi kızının 10 yıl önce 20 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

"Kızım geri gelsin istiyorum. Yeter, kaç yıldır ne çekiyorum. Kızım gelsin bağrıma basayım." diyen Ekinci, şöyle konuştu:

"Yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. Ne yoksulluklarla ne zor şartlarda üniversiteye gönderdim. Hayatı kurtulsun köyde, bizim gibi sürünmesin istedim. Sebep olana kalmasın. Allah onların bağrını da yaksın, ciğerlerine ateş düşürsün."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden kardeşi Ferdi için oturma eylemine katılan ağabey Uğur Fidan da kardeşinin 10 yıl önce 13 yaşında iken çobanlık yaparken teröristlerce kaçırıldığını belirtti.

"Kardeşim 10 yıl önce çobanlık yaparken örgüt tarafından kaçırıldı. Sonra haber yollamışlar, 'Biz kaçırdık aramasınlar.' diye. 10 yıldır da haber alamadık. Annem onun özlemiyle yanıp tutuşuyor. Geri dönmesini istiyoruz." diyen Fidan, kardeşi için oturma eylemini sürdüreceğini kaydetti.

Tunceli'den gelerek oturma eylemine devam eden annelerden Güllü Turan da kızı Alev'in 2015 yılında lise ikinci sınıf öğrencisi iken kandırılarak dağa kaçırıldığını aktardı.

Kızının kent merkezinde okul okuduğunu, hafta sonu eve gelmemesi üzerine jandarmaya haber verdiklerini belirten Turan, kızlarını aramaya başladıklarını anlattı.

Eşinin HDP il binasına gittiğini ve HDP'lilerle tartıştığını belirten Turan, bunun üzerine kızının terör örgütü tarafından kaçırıldığını öğrendiklerini ifade etti.

Turan, "O zamandan beri haber alamadım. Alev'im sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan, dön gel yavrum. Senin için ne gecem gecedir ne gündüzüm gündüzdür. Hep seni hayal ediyorum. Dedim, Alev'im okul okuyacak hem kendini kurtaracak hem beni kurtaracak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da Kovid-19 salgınında en fazla bulaşma Belçika'da
İran'da son 24 saatte 415 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 563 bini geçti
Kovid-19'u 58 günde yenen AK Parti'li Akbaşoğlu: Nefes alıp vermemizin kadrini iyi idrak edelim
Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Benzer haberler

Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı

PKK'dan kaçan genç, HDP aracılığıyla dağa nasıl götürüldüğünü anlattı

Diyarbakır'da Sezai Karakoç'un adı Kültür ve Kongre Merkezine verildi

Diyarbakır annelerinden Akkuş: Gel, güvenlik güçlerine teslim ol kızım. Orası senin yerin değil

Diyarbakır annelerinden Akkuş: Gel, güvenlik güçlerine teslim ol kızım. Orası senin yerin değil
Diyarbakır annelerinden Mutlu: Kızımı alana kadar da bu kapıdan kalkmam

Diyarbakır annelerinden Mutlu: Kızımı alana kadar da bu kapıdan kalkmam
Zerzevan Kalesi'nden çıkarılan eserler ilham kaynağı oldu

Zerzevan Kalesi'nden çıkarılan eserler ilham kaynağı oldu