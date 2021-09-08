Dolar
8.46
Euro
9.99
Altın
1,789.46
ETH/USDT
3,399.00
BTC/USDT
46,170.00
BIST 100
1,449.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annesi Üçdağ: HDP ve PKK'yı kınıyoruz. Evlatlarımızı, ciğerimizi koparıp götürdüler

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için oturma eylemlerine devam eden Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ "HDP ve PKK'yı kınıyoruz. Çünkü evlatlarımızı, ciğerimizi bizden koparıp, götürdüler. Anne ve babalar olarak buradan ayrılmayacağız" dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 08.09.2021
Diyarbakır annesi Üçdağ: HDP ve PKK'yı kınıyoruz. Evlatlarımızı, ciğerimizi koparıp götürdüler

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 737'nci gününde sürüyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Üçdağ, "HDP ve PKK'yı kınıyoruz. Çünkü evlatlarımızı, ciğerimizi bizden koparıp, götürdüler. Allah hakkımızı bırakmasın. Anne ve babalar olarak buradan ayrılmayacağız." dedi.

Oğluna seslenen Üçdağ, "Oğlum gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Hiçbir şekilde korkma, annen gibi cesaretli ol." ifadelerini kullandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail'e kavuşmak için gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç de evladının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

5 yıldır evladından haber alamadığını dile getiren Erdinç, "HDP oğlumu kaçırdı, götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu getirene kadar burayı terk etmeyeceğim." diye konuştu.

Erdinç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB okullarda Kovid-19 vakası durumunda yapılacaklara ilişkin soru ve cevapları yayımladı
İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına bu ay başlanacak
Lise öğrencisi kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ağabeyden gençlere aşı çağrısı
Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı

Benzer haberler

Diyarbakır annesi Üçdağ: HDP ve PKK'yı kınıyoruz. Evlatlarımızı, ciğerimizi koparıp götürdüler

Diyarbakır annesi Üçdağ: HDP ve PKK'yı kınıyoruz. Evlatlarımızı, ciğerimizi koparıp götürdüler

Uzmanlara göre, Batı medyası PKK ile suç ortaklıkları alenileşmesin diye Diyarbakır annelerini görmüyor

Diyarbakır annelerinden Küçük: Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz

Diyarbakır annelerinden Koç: Bu eylemi 3 yıl değil bin yıl da geçse devam ettireceğiz

Diyarbakır annelerinden Koç: Bu eylemi 3 yıl değil bin yıl da geçse devam ettireceğiz
Diyarbakır annelerinin eylemini 'Annemin Sesi' adıyla 3 dilde kitaplaştırdı

Diyarbakır annelerinin eylemini 'Annemin Sesi' adıyla 3 dilde kitaplaştırdı
'Asla Unutma' belgeseli, televizyonda ilk kez TRT Belgesel'de ekranlara gelecek

'Asla Unutma' belgeseli, televizyonda ilk kez TRT Belgesel'de ekranlara gelecek