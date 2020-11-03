Euro
9.97
Dolar
8.51
BIST 100
1,128.98
Altın
1,899.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda Gezgin isimli kız çocuğu sağ çıkarıldı - VTR
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annesi Güllü Turan: Alev'im neredesin, onlara inanma, dön evine yavrum

Tunceli'den gelerek kızı Alev için oturma eylemi yapan anne Güllü Turan, "Alev'im neredesin? Tüm evlatlara sesleniyorum, eğer sesimizi duyuyorsanız geri dönün, güvenlik güçlerine teslim olun." dedi.

Hasan Namlı   | 03.11.2020
Diyarbakır annesi Güllü Turan: Alev'im neredesin, onlara inanma, dön evine yavrum

Diyarbakır

Diyarbakır anneleri, hasretle bekledikleri dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki nöbetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 428'inci gününe girdi.

Tunceli'den gelerek kızı Alev için oturma eylemi yapan anne Güllü Turan, eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

"HDP'lilere güvenim yok. Evlatlarımızı bizden aldılar, evlatlarımızı bizden kopardılar." diyen Turan, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Turan, "Alev'im neredesin? Tüm evlatlara sesleniyorum, eğer sesimizi duyuyorsanız geri dönün, güvenlik güçlerine teslim olun. Onlara güvenmeyin, onlara inanmayın. Onlar sizi büyütüp, beslemedi. Biz sizi besledik, büyüttük. Hasretini yaşıyoruz. Dön evine yavrum." dedi.

"Gel, kapım sonuna kadar açık"

Fatma Akkuş da kızı Songül Akkuş için oturma eylemi yaptığını belirtti.

"Doğru kapıda oturduk. Adresimizi biliyoruz." ifadelerini kullanan Akkuş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler. Çocuklarımızı götürüp hayatımızı çaldılar. Ellerine kalemi alıp silah verdiler, onları ölüme terk ettiler. Kızım orası senin için değil. Biliyorum HDP seni götürdü. Kızım neredeysen sesini duyur bize. Gel, dön, kapım sonuna kadar açık. Ölmeden önce seni bir kez daha göreyim."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak
İran'da son 24 saatte 422 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi
'Hastalara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler'
'Gözümüzün önünde hastanın günden güne kötüye gitmesi, ölmesi, bizi derinden etkiliyor'

Benzer haberler

Diyarbakır annesi Güllü Turan: Alev'im neredesin, onlara inanma, dön evine yavrum

Diyarbakır annesi Güllü Turan: Alev'im neredesin, onlara inanma, dön evine yavrum

'Hastalara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler'

Diyarbakır annelerinden Arslan: Kızım gelene kadar buradan kalkmayacağım

'Hacire anne çocuğunu aldı, inşallah biz de alırız'

'Hacire anne çocuğunu aldı, inşallah biz de alırız'
MSB: 2 uçağımız daha İzmir'e yardım için Diyarbakır'dan havalandı

MSB: 2 uçağımız daha İzmir'e yardım için Diyarbakır'dan havalandı
Diyarbakır annelerinden İzmir'e başsağlığı mesajı

Diyarbakır annelerinden İzmir'e başsağlığı mesajı