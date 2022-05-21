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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Aziz Aslan   | 21.05.2022
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Aziz Aslan / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 992'nci gününde sürdü.

11 yıl önce 20 yaşındayken dağa götürülen kızı Suzan için Iğdır'dan gelen baba Aziz Kıyga da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Kıyga, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır evladından haber alamadığını söyledi.

Merak ettiği kızının geri dönmesini isteyen Kıyga, şöyle konuştu:

"Dershaneye ders çalışmaya gittiği sırada kızım gitti. Gittiğinde daha 20 yaşındaydı. Aileleri televizyondan gördüm ve geldim. Buradan kızıma seslenmek için geldim. Oranın bir faydası yok ve sonu ölümdür. Kızım ölmesin geri gelsin. Gözümle bir daha görmek istiyorum. Evlat acısı çok zor."


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