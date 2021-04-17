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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin eylemi birçok aileye ilham verdi

Van, Hakkari ve Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 43 aile, HDP İl Başkanlığı binaları önünde oturma eylemi yaparak evlatlarına kavuşacak günü bekliyor.

Mesut Varol,Yılmaz Kazandıoğlu   | 17.04.2021
Diyarbakır annelerinin eylemi birçok aileye ilham verdi

Van

Van, Hakkari ve Muş'ta terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binaları önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 43'e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, Doğu Anadolu'da birçok aileye ilham verdi.

Van'da 28, Hakkari'de 12 ve Muş'ta 3 aile, her hafta HDP İl Başkanlığı binaları önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu birçok ailenin evladına kavuşması sayesinde umutlanan 3 aile daha Van'daki eyleme katılarak HDP ve PKK'ya tepki gösterdi.

Yeni katılımlar sayesinde daha yüksek sesle terör örgütü PKK'ya tepki gösteren aileler, yıllardır görmedikleri çocuklarıyla bir araya gelecekleri günün hayaliyle yaşıyor.

"Çocuğuma kavuşmak istiyorum artık"

2018'de 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Recep Kipçak için eyleme katılan baba Hüseyin Kipçak, AA muhabirine, 3 yıldır çocuğundan haber alamadıklarını söyledi.

Oğlunun lise 2. sınıfta okurken okul çıkışında kaçırıldığını ve bir daha dönmediğini anlatan acılı baba, şunları kaydetti:

"Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz. Çocuğuma kavuşmak için eyleme katıldım. İçim yanıyor, üç yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. HDP'liler çocuklarını göndermezler, hep fakir fukaranın çocuklarını gönderiyorlar. Çocuğuma kavuşmak istiyorum artık. Ölüme kadar da buradayım ve eyleme devam edeceğim. Çocuğuma kavuşsam da diğer aileler için burada olacağım. Çünkü çocuğum satıldı, karşılığında para alındı."

Anne Zübeyde Kipçak da "Çocuğum ameliyat olmuştu ve hastaydı. Bir gün alıp götürdüler. Günlerce aradık, bulamadık. Hala bir haber alamadık. Artık oğluma kavuşmak istiyorum. Ne gecem gece, ne gündüzüm gündüz. Hep oğlumun özlemiyle yaşıyorum. Biz de çocuğumuza kavuşmak için eyleme katıldık. Eylemimizde de kararlıyız, sonuna kadar buradayız." dedi.

"Ne olur kaç gel, ailecek çok perişanız"

2015'te 14 yaşındayken kızı kandırılarak dağa kaçırılan baba Musa Abalı da 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını ifade etti.

Baba Abalı, "Kızım okulda çok başarılıydı. Pikniğe götürme bahanesiyle kandırıp kaçırdılar. Kızım henüz 14 yaşındaydı. Buradan kızıma sesleniyorum; 'Kızım gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Altı yıldır sesini bile duymadık. Ne olur kaç gel, ailecek çok perişanız.'" şeklinde konuştu.

13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar da aile sayısının her hafta arttığını, daha çok annenin seslerini yükseltmesiyle çocuklarına kavuşacaklarını kaydetti.

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