Diyarbakır annelerinin çığlığı: Evladımıza kefen giydirmek istemiyoruz. Gelinlik, damatlık giydirmek istiyoruz
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattıkları evlat nöbeti 136'ncı gününe girerken, annelerden Yıldız Ballı, "Evladımıza kefen giydirmek istemiyoruz. Gelinlik, damatlık giydirmek istiyoruz" diye konuştu.
Diyarbakir
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 136'ncı gününe girdi.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırmadan bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, yaptığı açıklamada, Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine devam ettiğini söyledi.
Eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Demir, "136 gündür buradayız, 136 yıl da olsa burada olacağım. Ömrüm yetiğince burada kızımı bekleyeceğim. Ömrüm yetmese de benden sonra kızım nöbetini sürdürsün. Kızımı onların eline bırakmam." dedi.
Evladına büyük hasret duyduğunu anlatan Demir, "Çocukları kaçırılan herkesi buraya bekliyoruz, çocuklarınızı o zalimlerin eline bırakmayın. 5 aydır buradayız, kimse bize bir şey yapamaz. Gelin siz de çocuklarınızı onların elinden almak için mücadele edin." ifadelerini kullandı.
"Artık gülmek istiyoruz"
Konya'dan, 16 yaşındaki kızı Yasemin'e kavuşma ümidiyle gelen Yıldız Ballı, oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, "Varsın geri kalan ömrüm Yasemin için kurban olsun. Bırakın kızımı gelinlik giysin, kefen giymesin." diye konuştu.
Kızını çok özlediğini artık dayanacak gücünün kalmadığını anlatan Ballı, "Artık ağlamak istemiyoruz, gülmek istiyoruz. Evladımıza kefen giydirmek istemiyoruz. Gelinlik, damatlık giydirmek istiyoruz." dedi.
Baba Şevket Bingöl de dağa kaçırılan oğlunu almadan partinin il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.
Bingöl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izlemesine tepki gösterdi.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım artıyor
Şırnak'ın İdil ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan oğulları Mahmut için gelen anne Hamdiye ve baba Emin Arslan da oturma eylemine dahil oldu.
Anne Hamdiye Arslan Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun kaçırılmasının ardından büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
HDP ile terör örgütü PKK'nın ilişkisi olduğunu ifade eden Arslan, "HDP çocuğumu getirebilir. Birbiriyle anlaşmalı, diyalogları var. Bu çocukları anne ve babalarına getirebilirler. Bu çocuklar küçücük." dedi.
Baba Emin Arslan ise oğlunun kaçırıldığını vurgulayarak, "Oğlum 14 yaşında kaçırıldı, daha ortaokula gidiyordu. HDP ile PKK'nın eli birdir. Oğluma almadan buradan gitmeyi düşünüyorum. Oğlum zorla kaçırıldı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.