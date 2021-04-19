Euro
9.72
Dolar
8.08
BIST 100
1,390.33
Altın
1,773.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu: Örgüt evlatlarımızı elimizden aldı

Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, "Örgüt evlatlarımızı elimizden aldı. Bizim ciğerimizi kopardı, götürdü. Şimdi de beyinlerini zehirleyip bize karşı, devlete karşı kullanıyorlar." dedi.

Cem Şan   | 19.04.2021
Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu: Örgüt evlatlarımızı elimizden aldı Fotoğraf: Cem Şan/AA

Bursa

İstanbul'dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı için Diyarbakır'daki oturma eylemlerine katılan Türkan Mutlu, terör örgütünü lanetledi.

Üniversiteyi kazandığı yıl dağa götürülen Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, AA muhabirine, anneler olarak 1,5 yıldır Diyarbakır'da mücadele verdiklerini söyledi.

Bursa'da yaşayan, dört çocuk annesi Mutlu, terör örgütü PKK'nın daha önce dağa zorla götürülen 4 gencin videosunu yayımladığını, en son kızı Ceylan'ın görüntüsünü paylaştığını belirterek, "Örgüt evlatlarımızı elimizden aldı. Bizim ciğerimizi kopardı, götürdü. Şimdi de beyinlerini zehirleyip bize karşı, devlete karşı kullanıyorlar." diye konuştu.

"Ceylan'ım okuyup öğretmen olacaktı"

Cuma gecesi kızının videosunu izlediğini, yıllardır haber alamadığı çocuğunun sağ olmasına sevindiğini dile getiren Mutlu şöyle devam etti:

"Kızımın 'annem' demesine sevindim. Kızım videoda 'Annemi çok seviyorum' diyor. Kızım konuştuğu zaman videoyu izleyenler de dikkat edecektir sürekli sağ tarafa bakarak konuşuyor. O videodaki cümleler Ceylan'ın cümleleri değil. Diğer annelerin çocuklarını da konuşturdular. Onlara öğretiyorlar, söyletiyorlar, bize karşı kullanıyorlar. Bizim eylemimiz (Diyarbakır anneleri) dağılsın diye yapıyorlar. Ben evladımın peşindeyim. Ben HDP'den hakkımı, evladımı istiyorum. Evladımı alana kadar o kapıdan kalkmam. Evladımı elimden almışlar. Ceylan'ım 17 yaşında kandırıldı. Kızımı kendilerine göre yetiştirmişler. Kesinlikle o laflar Ceylan'ıma ait değil. Eli ve ayakları titriyor. O çocuklar etki altında. Onları zorla konuşturuyorlar. Oradaki şartlar öyle. Bizim çocuklarımızı bize karşı kullanıyorlar. Bizim gündeme gelmemizi istemiyorlar. PKK da HDP de bizi evlatlarımızdan vazgeçirmeye çalışıyor. Ben hayatta evladımdan vazgeçmem. Benim Ceylan'ım okuyup öğretmen olacaktı. Ailesine, topluma hayırlı bir evlat olacaktı."

"Ceylan'ımdan vazgeçmem. Kızımı alacağım"

Kızını yıllar sonra ilk defa gördüğünü anlatan Mutlu, "Bunları ifade edemem. Ceylan'ım Balıkesir'de üniversite kazanmıştı, okuyacaktı. Allah bizim hakkımızı onların yanına bırakmasın. Çocuklarımızı elimizden alıyorlar. O şekilde zehirleniyorlar. Bize karşı, vatanına, ülkesine, devletine karşı çocuklarımızı zehirliyorlar. Ben Ceylan'ımdan vazgeçmem. Ben Ceylan'ımı istiyorum, kızımı alacağım." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan, bazı ülke vatandaşlarına ülkeye girişlerde uygulanan karantinayı kaldırdı
Belçika'da 'zorunlu olmayan' seyahatlere uygulanan yasak kalktı
İranlı Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi, ülkedeki hastanelerde yer kalmadığını açıkladı
İran'da son 24 saatte 398 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BioNTech/Pfizer AB'ye 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinden Çağmar: Oğlum Yavuz devletimiz arkamızda. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol

Diyarbakır annelerinden Çağmar: Oğlum Yavuz devletimiz arkamızda. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol

Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu: Örgüt evlatlarımızı elimizden aldı

Diyarbakır'da yaklaşık 2 bin yıllık Roma yolu gün yüzüne çıkartılacak

Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin Afrin'den çıkışına izin vermeyen teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi

Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin Afrin'den çıkışına izin vermeyen teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi
YPG/PKK Rakka'da dükkanlarını kapatmayı reddeden iki sivili öldürdü

YPG/PKK Rakka'da dükkanlarını kapatmayı reddeden iki sivili öldürdü
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi