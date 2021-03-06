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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Rahime Taşçı: 7 yıldır evladımdan haber almadım. Çok çile çekiyorum

Van'dan 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelen anne Rahime Taşçı "7 yıldır evladımdan haber almadım. Var mı yok mu bilmiyorum. Çok çile çekiyorum" diye konuştu.

Osman Bilgin   | 06.03.2021
Diyarbakır annelerinden Rahime Taşçı: 7 yıldır evladımdan haber almadım. Çok çile çekiyorum

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 551. gününde devam ediyor.

Van'dan 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelen anne Rahime Taşçı, evladının evin tek erkek çocuğu olduğunu, sağ olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Televizyonda HDP binası önünde eylem yapan anneleri gördükten sonra çocuğuna sesini duyurmak için eyleme katılmaya karar verdiğini dile getiren Taşçı, "7 sene önce de eylem yaptım. 7 yıldır evladımdan haber almadım. Var mı yok mu bilmiyorum. Çok çile çekiyorum. Evladımın sesi kulaklarımda. Faruk'un kokusunu, konuşmasını özledim." dedi.

Taşçı oğluna güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Kadriye için gelen baba Nazmi Türan da evladını bulmak için çok mücadele ettiğini, ancak ona ulaşamadığını bildirdi.

Evladının kaçırılmasında HDP'nin desteği olduğunu belirten Türan, "Kızımı HDP'den istiyorum. Evladımı teslim etsinler. Kızım neredesin? Sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." diye konuştu.


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