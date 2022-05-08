Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.75
ETH/USDT
2,531.40
BTC/USDT
34,524.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde de evlatlarının yolunu gözlüyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde en güzel hediye olan evlatlarını istiyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 08.05.2022
Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde de evlatlarının yolunu gözlüyor

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 979'uncu gününde sürüyor.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 35 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

"İnşallah bu, çocuklarımızdan ayrı son 'Anneler Günü'müz olur"

Evlatlarının özlemiyle umut dolu bekleyişini Anneler Günü'nde de sürdüren annelerden Hatice Levent, 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek oturma eylemi yaptığını söyledi.

Anneler Günü'nde de evladı için mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Levent, "Bugün Anneler Günü, bize ne Anneler Günü var ne bir bayram. Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin. Yavrularımızı istiyoruz. İnşallah bu, çocuklarımızdan ayrı son 'Anneler Günü'müz olur." dedi.

Yıllardır kızından ayrı kaldığı için çok acılar çektiğini anlatan Levent, çok özlediği evladının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini belirtti.

"Burada yavrumu bekliyorum"

Van'dan gelerek eylem yapan anne Pınar Biçer ise 7 yıl önce 18 yaşında Adana'dan kandırılarak dağa götürülen kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdürdüğünü aktardı.

Kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini dile getiren Biçer, "Burada yavrumu bekliyorum. Bugün Anneler Günü, üzgünüz. Çocuğum burada olmuş olsaydı 'Anneler Günü'mü kutlayacaktı, mutlu olacaktım." diye konuştu.

Biçer, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1661 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor
Çin'de son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong'da 324 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde de evlatlarının yolunu gözlüyor

Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde de evlatlarının yolunu gözlüyor

Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin

Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'ne daha evlat özlemiyle giriyor

Diyarbakırlı anne zihinsel engelli 4 çocuğuna sevgiyle bakıyor

Diyarbakırlı anne zihinsel engelli 4 çocuğuna sevgiyle bakıyor
'Doping Teknoloji Tırı' binlerce çocuğu teknoloji ve bilimle buluşturdu

'Doping Teknoloji Tırı' binlerce çocuğu teknoloji ve bilimle buluşturdu
Diyarbakır-Batman seferleri yenilenen tren setleriyle başladı

Diyarbakır-Batman seferleri yenilenen tren setleriyle başladı