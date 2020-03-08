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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır anneleri çileye sabırla göğüs gerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Yavruları kucağından alınmış anneler olarak 6 aydır farklı bir çile çekiyorsunuz. Bu çileye sabırla göğüs gerdiniz. Onurlu duruşunuzu devam ettirdiniz." dedi.

Hasan Namlı   | 08.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır anneleri çileye sabırla göğüs gerdi Fotoğraf: Hasan Namlı/AA

Diyarbakir

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam eden Diyarbakır anneleri ile Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

AK Parti Milletvekili Mehdi Eker, milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat'ın da katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak annelerle görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini 6 ayı aşkın süredir verdikleri kutlu mücadele dolayısıyla tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Gerçekten sizler, yavruları kucağından alınmış anneler olarak 6 aydır farklı bir çile çekiyorsunuz. Bu çileye sabırla göğüs gerdiniz. Bunun yanında da çok ciddi bir direnişi, tarihin kayıtlarına düştünüz.

Dünyada insan haklarını savunduğunu söyleyenlerden Diyarbakır'a gelenleri görmedik ama sizler dik durdunuz, onurlu duruşunuzu devam ettirdiniz. Bu süreç içinde Allah'ın izni ile yavrular teker teker gelmeye başladı. Temennimiz odur ki bir an önce bu yavrulara bütün anneler, babalar kavuşur. Sizleri tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."

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